Gebze, Kocaeli'nin en büyük ve en hızlı gelişen ilçelerinden biri olarak yerel siyasette dikkat çeken bir konumda bulunuyor. Vatandaşlar, "Gebze Belediye Başkanı kim?" ve "Gebze hangi partide?" sorularının yanıtlarını merak ediyor. Peki, Gebze Belediyesi hangi partinin? Gebze Belediye Başkanı kim? Gebze Belediyesine dair detaylar haberimizde!

GEBZE BELEDİYESİ HANGİ PARTİNİN?

Kocaeli'nin en büyük ilçelerinden biri olan Gebze, yerel siyasette dikkat çeken sonuçlara sahne oluyor. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nin ardından Gebze Belediyesi, AK Parti'de kalmaya devam etti. Vatandaşlar, "Gebze hangi partide?" sorusunun cevabını merak ediyor. Seçim sonuçları gösteriyor ki, ilçede uzun süredir güçlü bir siyasi destek bulunan AK Parti, Gebze'deki belediye yönetimini yeniden kazandı.

Gebze'deki siyasi tablo, sadece partilerin varlığıyla değil, adayların geçmiş deneyimleri ve halkla kurdukları ilişkiyle de şekilleniyor. Özellikle büyükşehir etkisi ve ilçedeki ekonomik, sosyal projeler, seçim sonuçlarını belirleyen başlıca faktörler arasında yer aldı.

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI KİM?

Gebze'de belediye başkanlığı yarışını kazanan isim, AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz oldu. 31 Mart 2024 seçimlerinde oyların %36,94'ünü alan Büyükgöz, rakiplerini geride bırakarak yeniden Gebze Belediye Başkanı seçildi.

İkinci sırada İYİ Parti adayı Sadık Güvenç (%19,99), üçüncü sırada ise TİP adayı Erkan Baş (%19,91) yer aldı. Bu sonuçlar, Gebze'de çok partili rekabetin yüksek olduğunu ve seçmen tercihlerinde dengeli bir dağılımın söz konusu olduğunu ortaya koyuyor.

Zinnur Büyükgöz'ün yeniden belediye başkanı olarak göreve gelmesi, ilçede devam eden projelerin sürdürülmesi ve yeni yatırımların planlanması açısından kritik bir öneme sahip.

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KİMDİR?

Zinnur Büyükgöz, 1964 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Bakırköy Koca Sinan İlkokulu ve Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu'nda başlayan Büyükgöz, 1983 yılında Gebze İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Ardından 1987 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü tamamladı.

1987-1989 yıllarında aynı üniversitede yüksek lisansını Şehir ve Bölge Planlaması alanında yapan Büyükgöz, 33 yılı aşkın süredir şehir plancısı olarak görev yaptı. Evli ve dört çocuk babasıdır.

SİYASİ KARİYERİ

Zinnur Büyükgöz'ün siyasi kariyeri, Refah Partisi Darıca Belde Başkanlığı ve Gebze Yönetim Kurulu Üyeliği ile başladı. Daha sonra Fazilet Partisi Kocaeli İl Yönetimi İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2004-2009 yılları arasında Gebze Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı ve Meclis Üyeliği yaptı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde Meclis Üyeliği ve İmar Komisyonu Üyeliği görevlerini üstlendi. 2019 ve 2024 yıllarında AK Parti'den Gebze Belediye Başkanı olarak seçildi.

Büyükgöz'ün deneyimi, belediye yönetiminde teknik bilgi ve siyasi birikimi bir araya getirmesi açısından oldukça dikkat çekici. Bu yönüyle ilçede sürdürülebilir kalkınma ve altyapı projelerinin hayata geçirilmesinde etkin bir rol oynuyor.

GEBZE HANGİ PARTİDE?

Gebze Belediyesi'nin hangi partide olduğu, 2024 yerel seçim sonuçlarıyla netleşti. AK Parti, ilçedeki yönetimini koruyarak önemli bir siyasi üstünlük sağladı. Bu durum, ilçede partinin halk nezdinde güçlü bir destek bulduğunu gösteriyor.

Seçim sonuçları, AK Parti'nin Gebze'deki etkisini ve yerel siyasetteki istikrarını gözler önüne seriyor. 2024 seçimlerinde Zinnur Büyükgöz'ün kazanmasıyla birlikte, AK Parti'nin Gebze'deki belediye yönetimi devam ediyor.

GEBZE SEÇİM SONUÇLARI VE OY DAĞILIMI

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonuçlarına göre Gebze'de belediye başkanlığı yarışının kazananı Zinnur Büyükgöz oldu. Oy dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Zinnur Büyükgöz (AKP) – %36,94

Sadık Güvenç (İYİ Parti) – %19,99

Erkan Baş (TİP) – %19,91

Kamil Ergün (Yeniden Refah Partisi) – %10,94

Koray Topçu (Zafer Partisi) – %4,09

Mustafa Türel (Saadet Partisi) – %3,06

Bu sonuçlarla AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz, Gebze'de belediye başkanlığını yeniden kazandı.