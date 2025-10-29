Haberler

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Zinnur Büyükgöz hangi partili?

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Zinnur Büyükgöz hangi partili?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan son gelişmeler, ilçedeki vatandaşların dikkatini Gebze Belediyesi'ne ve belediye başkanına çevirdi. Peki, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Zinnur Büyükgöz hangi partili? İşte detaylar...

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan son gelişmeler, gözleri Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e çevirdi. 29 Ekim Çarşamba sabahı meydana gelen 6 katlı bina çökmesi sonrası vatandaşlar, "Zinnur Büyükgöz kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi partili?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Zinnur Büyükgöz hangi partili? Detaylar haberimizde...

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KİMDİR?

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim Çarşamba sabahı meydana gelen 6 katlı bina çökmesi sonrası gözler, ilçenin yönetiminden sorumlu olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e çevrildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken vatandaşlar, "Zinnur Büyükgöz kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi partiden?" sorularını araştırmaya başladı. İşte Zinnur Büyükgöz'ün biyografisi, mesleki geçmişi ve siyasi kariyerine dair ayrıntılar…

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KİMDİR?

Zinnur Büyükgöz, 1964 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Bakırköy Koca Sinan İlkokulu'nda tamamladıktan sonra eğitimine Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu'nda devam etti. Lise eğitimini Gebze İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Büyükgöz, ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü kazandı ve 1987 yılında mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak şehir planlama alanında uzmanlaştı.

Evli ve dört çocuk babası olan Zinnur Büyükgöz, uzun yıllar kamu hizmeti ve şehir planlama alanında çeşitli görevlerde bulundu. Bilimsel yaklaşımı, şehir estetiğine verdiği önem ve kentsel dönüşüm konularındaki tecrübesiyle tanındı.

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KAÇ YAŞINDA?

1964 doğumlu olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. Siyasi tecrübesini ve şehir planlama alanındaki bilgisini belediye yönetimine taşıyarak, Gebze'nin gelişimi için çeşitli projelere imza atmıştır.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Zinnur Büyükgöz hangi partili?

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ NERELİ?

Zinnur Büyükgöz aslen Erzurumludur. Eğitim hayatının önemli bir kısmını İstanbul ve Kocaeli'de geçiren Büyükgöz, uzun yıllardır Gebze'de yaşamaktadır. Kendisini "Gebze'nin bir evladı" olarak tanımlayan Büyükgöz, kariyerinin büyük bölümünü bu bölgede sürdürmüştür.

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ HANGİ PARTİLİ?

Zinnur Büyükgöz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayı olarak Gebze Belediye Başkanı seçilmiştir. Belediye hizmetlerini AK Parti çatısı altında yürütmekte, sosyal, kültürel ve altyapı alanlarında çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Büyükgöz, siyasi yaşamına Refah Partisi'nde başladı. Partide Darıca Belde Başkanlığı ve Gebze Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ardından Fazilet Partisi'nde Kocaeli İl Yönetimi İcra Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 2004-2009 yılları arasında Gebze Belediyesi'nde Teknik Başkan Yardımcılığı, Belediye Meclis Üyeliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2004 yılından itibaren İstanbul, Bursa ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarında üyelik yaptı. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası Proje Danışma Kurulu ve Teknopark İstanbul Teknoloji Bölgesi'nde Proje Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2019 yılı Ocak ayında bu görevlerinden ayrılarak yerel seçimlerde aday oldu ve Gebze Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze'de çöken 5 katlı binanın eski hali ortaya çıktı
Damat ve ailesinin omzu açık diye tepki gösterdiği gelin intihar etti

Giydiği gelinlik genç kızın sonu oldu! Düğünden sonra intihar etti
Estetik İddiaları Bitmiyor! Songül Karlı'nın son hali sevenlerini şaşırttı

Mini elbiseli pozunu paylaştı, kalçasına yorum yağdı
Çılgın proje tanıtıldı! 350 metre yüksekte Dünya Kupası oynanacak

Çılgın proje tanıtıldı! Dünya Kupası burada oynanacak
AK Parti, Cumhuriyet'in 102. yılına özel video hazırladı

AK Parti'den dikkat çeken 29 Ekim videosu
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu

Kan donduran olay! Taksi şoförünün yaşadığı kabus kamerada
Van Valiliği 29 Ekim'i Grup Yorum şarkısıyla kutladı

Valilik 29 Ekim'i yasaklı grubun şarkısıyla kutladı
Yapay zekanın geldiği son nokta: Binlerce kişi gerçek sanıp paylaştı

Binlerce kişi bu görüntüyü gerçek sanıp paylaştı
Altın fiyatları için yeni tahmin

Altın fiyatları için yeni tahmin
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba

Zorbay Küçük de listede! Yönettiği son maçlar bomba
Karadağ'dan Türkler için yeni vize adımı

Türklere kapıyı kapatan ülke Bakan Fidan'ın çağrısıyla geri adım attı
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi

Hamas'tan açıklama geldi! Arabuluculara hayati bir çağrısı var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.