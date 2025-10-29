Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan son gelişmeler, gözleri Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'e çevirdi. 29 Ekim Çarşamba sabahı meydana gelen 6 katlı bina çökmesi sonrası vatandaşlar, "Zinnur Büyükgöz kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi partili?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kimdir, kaç yaşında, nereli? Zinnur Büyükgöz hangi partili? Detaylar haberimizde...

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KİMDİR?

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KİMDİR?

Zinnur Büyükgöz, 1964 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. İlköğrenimini Bakırköy Koca Sinan İlkokulu'nda tamamladıktan sonra eğitimine Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu'nda devam etti. Lise eğitimini Gebze İmam Hatip Lisesi'nde tamamlayan Büyükgöz, ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nü kazandı ve 1987 yılında mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans eğitimini tamamlayarak şehir planlama alanında uzmanlaştı.

Evli ve dört çocuk babası olan Zinnur Büyükgöz, uzun yıllar kamu hizmeti ve şehir planlama alanında çeşitli görevlerde bulundu. Bilimsel yaklaşımı, şehir estetiğine verdiği önem ve kentsel dönüşüm konularındaki tecrübesiyle tanındı.

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ KAÇ YAŞINDA?

1964 doğumlu olan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. Siyasi tecrübesini ve şehir planlama alanındaki bilgisini belediye yönetimine taşıyarak, Gebze'nin gelişimi için çeşitli projelere imza atmıştır.

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ NERELİ?

Zinnur Büyükgöz aslen Erzurumludur. Eğitim hayatının önemli bir kısmını İstanbul ve Kocaeli'de geçiren Büyükgöz, uzun yıllardır Gebze'de yaşamaktadır. Kendisini "Gebze'nin bir evladı" olarak tanımlayan Büyükgöz, kariyerinin büyük bölümünü bu bölgede sürdürmüştür.

ZİNNUR BÜYÜKGÖZ HANGİ PARTİLİ?

Zinnur Büyükgöz, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayı olarak Gebze Belediye Başkanı seçilmiştir. Belediye hizmetlerini AK Parti çatısı altında yürütmekte, sosyal, kültürel ve altyapı alanlarında çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Büyükgöz, siyasi yaşamına Refah Partisi'nde başladı. Partide Darıca Belde Başkanlığı ve Gebze Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Ardından Fazilet Partisi'nde Kocaeli İl Yönetimi İcra Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. 2004-2009 yılları arasında Gebze Belediyesi'nde Teknik Başkan Yardımcılığı, Belediye Meclis Üyeliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyeliği görevlerinde bulundu.

2004 yılından itibaren İstanbul, Bursa ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarında üyelik yaptı. Ayrıca İstanbul Ticaret Odası Proje Danışma Kurulu ve Teknopark İstanbul Teknoloji Bölgesi'nde Proje Danışma Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2019 yılı Ocak ayında bu görevlerinden ayrılarak yerel seçimlerde aday oldu ve Gebze Belediye Başkanlığı görevine seçildi.