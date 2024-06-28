GAZİANTEP LİSE TABAN PUANI 2024 | LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? GAZİANTEP'DE liseler kaç puanla alıyor?

2024 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı soruları gündeme gelirken Gaziantep'de liseler kaç puanla alıyor merak ediliyor. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS tercihleri nasıl yapılır ve yüzdelik dilimi nasıl öğrenilir sorularına yanıt aranıyor. Gaziantep lise taban puanı 2024! Gaziantep'de ki liselerin taban puanları kaç? Detaylar haberimizdedir…

2024 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci de bugün başladı, 17 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ AÇIKLANDI MI?

LGS puanıyla Anadolu, fen, proje uygulayan ortaöğretim kurumları gibi az sayıda okula girilebilecek. Bu okulların geçen yıl toplam kontenjanı 206 bin 414'tü. Bu yıl ise 8. sınıfta okuyan 1 milyon 38 bin 192 öğrenci sınava başvurdu. Bu durumda öğrencilerin yaklaşık yüzde 20'si LGS puanıyla alan devlet okullarından birine girebilecek. LGS sonuçlarının ardından liselerin taban, tavan ve yüzdelik dilimleri belli oldu.

GAZİANTEP'DE LİSELER KAÇ PUANLA ALIYOR?

Liselere Geçiş Sistemi sınav sonuçları açıklandı. Gaziantep'deki liselerin taban, tavan ve yüzdelik dilimleri belli oldu.