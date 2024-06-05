Gaziantep Kurban kesim ve satış yerleri 2024: Gaziantep'te kurban pazarı nereye ve hangi ilçelere kuruluyor?

Kurban Bayramı öncesinde şehrin çeşitli noktalarında kurban satışı ve kurban kesimi yapılacak. Kurban kesim ve satış yerlerinin nereye kurulacağı merak ediliyor. Kurban kesecek olan vatandaşlar, kurban kesim noktalarını araştırıyor. Kurban kesimi için Gaziantep'te hangi ilçelere alan kuruldu? Gaziantep'te kurbanlık nereden alınır?

GAZİANTEP'TE KURBAN PAZARI HANGİ İLÇELERE KURULUYOR?

2024 yılı kurban kesim yerleri ve satış yerleri listesine linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

GAZİANTEP'TE KURBAN KESİM NOKTALARI NEREDE?

Gaziantep Müftülüğü, Kurban Bayramı için kurban kesim noktaları listesini yayınlandı.