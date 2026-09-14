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Gaziantep FK forması giydirdi, hedef alındı! Yeni Partili isimden milletvekili Ali Şahin'e skandal tepki

Gaziantep FK forması giydirdi, hedef alındı! Yeni Partili isimden milletvekili Ali Şahin'e skandal tepki Haber Videosunu İzle
Gaziantep FK forması giydirdi, hedef alındı! Yeni Partili isimden milletvekili Ali Şahin'e skandal tepki
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AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin’in Oğuzeli ziyareti sırasında Fransa Millî Takımı forması giyen bir çocuğa Gaziantep FK forması hediye etmesi takdir toplarken, Yeni Parti Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, Şahin'in bu hareketine skandal bir tepki gösterdi.

  • AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Oğuzeli ilçesine bağlı Gündoğan köyündeki ziyaretinde Fransa Millî Takımı forması giyen Yusuf adlı çocuğun formasını çıkarıp yerine Gaziantep Futbol Kulübü forması giydirdi.
  • Şahin, aynı ziyarette Barcelona forması giyen başka bir çocuğa da Gaziantep FK forması hediye etti.
  • Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, Şahin'in forma değiştirme hareketini sosyal medya üzerinden eleştirerek hedef aldı.

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep’in Oğuzeli ilçesine bağlı Gündoğan köyünde gerçekleştirdiği ziyaret esnasında köy çocuklarıyla bir araya geldi. Şahin, çocukların üzerinde yabancı ülke ve yabancı kulüp formalarını görünce kentin direniş ruhuna ve yerel değerlerine dikkat çeken anlamlı bir harekete imza attı.

FRANSIZ FORMASI ÇIKTI, GAZİANTEP FK DORMASI GİYİLDİ

Ziyaret sırasında üzerinde Fransa Millî Takımı forması bulunan Yusuf isimli minik hemşehrisini yanına çağıran Milletvekili Şahin, Gaziantep’in Fransız işgaline karşı verdiği tarihi mücadeleyi hatırlatarak çocuğun üzerindeki formayı çıkardı ve yerine kırmızı-siyahlı Gaziantep Futbol Kulübü formasını giydirdi.

Şahin, o anları sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

"Gazi şehrimize yönelik Fransız işgal girişimini tarihi bir direnişle başarısız kılan ecdadımızın ruhunu yaşatmak adına, Yusuf’umuzun üzerindeki formayı direniş ve diriliş ruhumuzun simgesi Gaziantep FK formasıyla değiştirdik."

Aynı ziyarette Barcelona forması giyen başka bir çocuğa da Filistin davasına ve Gazze ile dayanışmaya atıfta bulunarak Gaziantep FK forması hediye eden Şahin, milli ve manevi bilinç aşılamanın önemine vurgu yaptı.

YENİ PARTİLİ İSMİ RAHATSIZ ETTİ

Gazi şehrin milli mücadele hatırasını ve yerel futbol takımının aidiyetini pekiştirmeyi amaçlayan bu jest, Gaziantep kamuoyundan büyük destek görürken Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan’ı ise rahatsız etti.

Şencan, Şahin’in tarihi hassasiyet ve şehir aidiyeti güderek gerçekleştirdiği bu hareketi sosyal medya üzerinden eleştirerek hedef aldı. Bir Gaziantep milletvekilinin, "Gazi" unvanını almış bir ilde Fransız formasını şehrin kendi takımıyla değiştirmesine karşı sergilenen bu tepki, kent kamuoyunda şaşkınlıkla karşılandı.

Kaynak: Haberler.com
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