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Suç örgütüne 2’nci dalga operasyon: 12 gözaltı

Suç örgütüne 2’nci dalga operasyon: 12 gözaltı
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KOCAELİ merkezli ‘İkizler’ suç örgütüne yönelik düzenlenen 2’nci dalga operasyonda, aralarında avukat ve iş insanlarının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

KOCAELİ merkezli 'İkizler' suç örgütüne yönelik düzenlenen 2'nci dalga operasyonda, aralarında avukat ve iş insanlarının da bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında daha önce 14 kişi tutuklanmıştı.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından geçen haziran ayında 'İkizler' suç örgütüne operasyon düzenledi. Örgütün liderliğini yaptığı belirtilen ikiz kardeşlerden M.Y., 'tefecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı. M.Y.'nin yanı sıra 12 kişi daha tutuklanarak cezaevine kondu.

FİRARİ İKİZ KARDEŞ MİLAS'TA YAKALANDI

Örgütün diğer lideri olduğu belirtilen ve firari olarak aranan diğer ikiz kardeş R.Y. ise Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma operasyonuyla yakalandı. Yunanistan'a kaçma hazırlığındayken yakalanan R.Y.'nin de tutuklanmasıyla soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 14'e yükseldi.

2'NCİ DALGA OPERASYON

Soruşturmayı sürdüren jandarma ekipleri, örgütün dışarıdaki faaliyetlerini sürdürdükleri öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Çalışmaların ardından bu sabah 2'nci dalga operasyon düzenlendi. Aralarında avukat ve iş insanlarının da bulunduğu şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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