Gazeteci Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç kaç yaşında, nereli, hangi partili?

Güncelleme:
Türkiye'nin deneyimli gazetecilerinden biri olan Şaban Sevinç, uzun yıllardır medya dünyasında aktif olarak görev yapan, haberciliğe olan bağlılığı ve özgün yorumlarıyla tanınan bir isimdir. Peki, Gazeteci Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç kaç yaşında, nereli, evli mi? Şaban Sevinç hangi partili? Şaban Sevinç'in hayatına ve kariyerine dair tüm detaylar haberimizde...

Türk medyasının tanınan simalarından biri olan Şaban Sevinç, uzun yıllara dayanan gazetecilik kariyeri, televizyon yöneticiliği ve siyasi analizleriyle dikkat çeken bir isimdir. Peki, Gazeteci Şaban Sevinç kimdir? Şaban Sevinç kaç yaşında, nereli, evli mi? Şaban Sevinç hangi partili? Detaylar haberimizde....

ŞABAN SEVİNÇ KİMDİR?

Uzun yıllardır medya sektörünün içinde yer alan Sevinç, hem basılı medya hem de televizyon alanında önemli görevler üstlenmiş, muhalif basının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınmıştır.

Eğitim hayatına Samsun'da başlayan Sevinç, 1981 yılında Bafra Lisesi'nden mezun olduktan sonra Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü'nü 1988 yılında tamamlamıştır. Gazeteciliğe olan ilgisi öğrencilik yıllarında başlayan Sevinç, kısa sürede Ankara medyasının tanınan muhabirlerinden biri haline gelmiştir.

Gazetecilik kariyerine 1987 yılında Milliyet Gazetesi Ankara Bürosu'nda başlayan Şaban Sevinç, burada siyasi muhabirlik yaparak gazetecilik mesleğine adım atmıştır. 1989 yılında Hürriyet Gazetesi'ne geçerek kariyerinde önemli bir sıçrama yaşamıştır. 1990 yılında kısa dönem askerlik görevini tamamladıktan sonra yeniden Hürriyet Gazetesi'ne dönmüş ve burada CHP ile Parlamento muhabirliği görevlerinde bulunmuştur.

1992–2005 yılları arasında aktif gazetecilik yapan Sevinç, 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Grubu'nun önerisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliğine seçilmiştir. Bu görev, onun medya yönetimi ve yayıncılık politikaları konusundaki bilgi birikimini derinleştirmesine olanak sağlamıştır.

2012 yılında Halk TV Genel Müdürlüğü görevine getirilen Şaban Sevinç, bu dönemde kanalın yayın çizgisini güçlendirmiş ve Halk TV'yi Türkiye'nin en çok izlenen haber kanallarından biri haline getirmiştir. 2019 yılında bu görevinden istifa eden Sevinç, aynı yıl "Bizim TV" adlı YouTube haber kanalını kurarak dijital medya alanında yeni bir döneme adım atmıştır.

ŞABAN SEVİNÇ KAÇ YAŞINDA?

Şaban Sevinç, 1 Mayıs 1964 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. Uzun yıllara dayanan medya tecrübesiyle hem basılı hem de dijital medya alanında aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

ŞABAN SEVİNÇ NERELİ?

Şaban Sevinç, Karadeniz Bölgesi'nin önemli şehirlerinden biri olan Samsun'un Bafra ilçesinde doğmuştur. Bafralı kimliğiyle tanınan Sevinç, memleketiyle olan bağını her zaman korumuş ve röportajlarında sık sık Samsun'un kültürel değerlerine vurgu yapmıştır.

ŞABAN SEVİNÇ EVLİ Mİ?

Şaban Sevinç, 1991 yılında Selma Sevinç ile evlenmiştir. Çiftin iki çocuğu bulunmaktadır: kızları Melisa ve oğulları Devrim Can. Sevinç, ailesine oldukça düşkün bir isim olarak bilinmektedir. Evliliği boyunca özel hayatını medya gündeminden uzak tutmayı tercih etmiş, daha çok mesleki başarılarıyla ön planda olmuştur.

ŞABAN SEVİNÇ HANGİ PARTİLİ?

Şaban Sevinç'in resmi olarak herhangi bir siyasi parti üyeliği bulunmamaktadır. Ancak uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) muhabirliği yapmış olması ve Halk TV Genel Müdürlüğü dönemindeki yayın çizgisi nedeniyle kamuoyunda CHP'ye yakın bir gazeteci olarak anılmaktadır.

Buna rağmen Sevinç, kendisini "bağımsız bir gazeteci" olarak tanımlamakta, zaman zaman CHP içindeki gelişmelere yönelik eleştirel yorumlarıyla da dikkat çekmektedir. Televizyon programlarında ve sosyal medyada yaptığı açıklamalarda, gazeteciliği tarafsız bir kamu görevi olarak gördüğünü vurgulamaktadır.

