Gamze Özçelik 'Duam, şükrüm' dediği oğlunun fotoğrafını paylaştı

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Zeynep Komiser karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gamze Özçelik, kariyerinin zirvesindeyken aldığı radikal kararla oyunculuğu bırakmış ve maneviyata yönelmişti.

ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Bir dönem oyuncu Uğur Pektaş ile evli olan Özçelik'in bu evlilikten Murathan isimli bir oğlu dünyaya gelmişti. 2023 yılının haziran ayında ise "Ailenin Yeni Üyesi" programıyla tanınan Boşnak asıllı Avustralyalı oyuncu Reshad Strik ile ikinci kez nikâh masasına oturdu.

OĞLU 16 YAŞINA GİRDİ

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Gamze Özçelik, bu kez oğlu Murathan'ın doğum günü paylaşımıyla gündeme geldi. Özçelik, 16 yaşına giren oğlunun arkadan çekilmiş bir fotoğrafını Sezen Aksu'nun "Canımsın Sen" şarkısı eşliğinde sosyal medya hesabından paylaştı.

DUYGUSAL MESAJ

Ünlü isim paylaşımında "Önce duam, sonra şükrüm. İyi ki doğdun… Allah sana bu dünyada da ahirette de güzellikler versin. Yarattıklarının şerrinden korusun. Bizlere seni her zaman göz aydınlığı kılsın. Seni tarifsiz seviyorum annen" ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Gamze Özçelik ile Uğur Pektaş'ın oğlu Murathan'ın son halini gören sosyal medya kullanıcıları, "kocaman olmuş", "ne kadar da büyümüş" gibi yorumlarla paylaşımı kısa sürede gündeme taşıdı.