Füze düştü sandılar! Yıkım gün ağarınca anlaşıldı

Nİğde'de apartmanın birinci katında meydana gelen, 16 kişinin yaralandığı doğal gaz kaynaklı patlamanın neden olduğu yıkım, günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. Binadaki çok sayıda dairenin camlarının patladığı, duvarların yıkıldığı ve bazı araçlarda hasar oluştuğu görüldü.

16 KİŞİ YARALANDI

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Niğde merkez Selçuk Mahallesi Kanal Boyu Gök Sokak'ta bulunan 14 katlı bir binanın birinci katında meydana geldi. Doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlama sonucu 16 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü yanık tedavisi amacıyla Kayseri Şehir Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Yaralanan 16 kişinin de hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

HASAR ÇOK BÜYÜK

Patlamanın etkisiyle apartmanda büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki binalar ve park halindeki araçlar da zarar gördü. Şiddetli patlama nedeniyle birçok binanın camları kırıldı, bazı evlerin pencere çerçeveleri yerinden çıktı. Patlamanın yaşandığı binanın arkasında bulunan Ahmet Yesevi Camii'nin de camlarının kırıldığı öğrenildi. Hasar gören cami, tedbir amacıyla geçici süreyle ibadete kapatıldı.

GÖRGÜ TANIĞI: SAVAŞ ALANI GİBİYDİ

Olay anını anlatan Adnan Çalışkan büyük bir gürültüyle sarsıldıklarını belirterek, "Patlama anında evdeydim. Saat 8.40 civarıydı. Şiddetli bir şekilde patlama oldu. Önce ne olduğunu anlayamadık, savaş oramı olduğu için ilk başta füze düştü sandık. Çocuklarım çok korktu, kızım bayılacak duruma geldi. Panikle dışarı çıktık. Bina yanıyordu acil çıktık orada yangını söndürmeye gittik, Savaş alanıydı gibiydi. Mutfakta olsaydık patlayan cam üzerimize gelecekti. Ucuz atlattık" ifadelerini kullandı.

Bir başka apartman sakini Mustafa Erdem ise; "1. katta annem, 4. katta da ben oturuyorum olay anında binada yoktum. Patlama sesini duyduk. Ne olduğunu araştırırken komşularımız acil gelin dediler. Cam çerçeveler inmiş. Şükür bir can kaybı olmadı ama maddi hasarımız var" diye konuştu.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Güvenlik amacıyla tedbiren boşaltılan patlamanın yaşandığı binadaki güvenlik önlemi devam ediyor. Binada ikamet eden vatandaşların mağduriyet yaşamaması için geçici barınma imkanı sağlanırken, olayın meydana geldiği bölgede hasar tespit ve güvenlik çalışmaları ilgili kurumlar tarafından sürdürülüyor.