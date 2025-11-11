Haberler

Furkan Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? Furkan Bölükbaşı neden tutuklandı?
Güncelleme:
Türkiye gündemi, son günlerde Furkan Bölükbaşı ismiyle çalkalanıyor. Akademik kariyeri ve YouTube içerikleriyle tanınan Bölükbaşı, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik paylaşımları nedeniyle hukuki bir sürecin merkezine oturdu. Peki, Furkan Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında ve nereli? Furkan Bölükbaşı neden tutuklandı? Detaylar...

Son günlerde gündemde sıkça adı geçen Furkan Bölükbaşı, sosyal medya paylaşımları ve ardından yaşanan hukuki süreçle Türkiye'nin gündeminde öne çıktı. Peki, Furkan Bölükbaşı neden tutuklandı? Furkan Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Furkan Bölükbaşı hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar son gelişmeler...

FURKAN BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

Furkan Bölükbaşı, 30 Eylül 1988 tarihinde dünyaya gelmiştir. Eğitim hayatına Kırıkkale Fen Lisesi'nde başlayan Bölükbaşı, 2006 yılında bu okuldan mezun olmuştur. Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tamamlayan Furkan Bölükbaşı, akademik kariyerini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı'nda sürdürmüştür.

FURKAN BÖLÜKBAŞI KAÇ YAŞINDA?

1988 doğumlu olan Furkan Bölükbaşı, 2025 itibarıyla 37 yaşındadır. Akademik kariyeri ve sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Bölükbaşı, genç yaşına rağmen bilim ve medya alanında aktif bir profil sergilemektedir.

FURKAN BÖLÜKBAŞI NERELİ?

Furkan Bölükbaşı, eğitim ve yaşamının büyük bir kısmını Türkiye'de geçirmiştir. Dolayısıyla Furkan Bölükbaşı Kırıkkale asıllıdır ve kariyerini büyük ölçüde İstanbul'da şekillendirmiştir.

FURKAN BÖLÜKBAŞI NEDEN TUTUKLANDI?

Furkan Bölükbaşı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir sosyal medya paylaşımı sonrasında hukuki süreçle karşı karşıya kalmıştır. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Bölükbaşı hakkında TCK 310. madde uyarınca "Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit" suçlaması yöneltilmiştir.

Olayın detayları şu şekildedir: Bölükbaşı, X sosyal medya platformunda başka bir kullanıcının paylaşımını alıntılamış, kısa bir süre sonra bu paylaşımı silmiştir. Ancak Cumhurbaşkanına yönelik içerik, soruşturma başlatılmasına ve Bölükbaşı'nın gözaltına alınmasına neden olmuştur. Gözaltı sürecinin ardından tutuklandı.

FURKAN BÖLÜKBAŞI X PAYLAŞIMI

Furkan Bölükbaşı'nın hukuki süreçle gündeme gelmesine neden olan X sosyal medya platformundaki paylaşımı, kısa sürede dikkat çekmiş ve büyük yankı uyandırmıştır.

Ayrıca, soruşturma kapsamında Bölükbaşı'nın X hesabı da engellenmiş, platform üzerinden yapılan paylaşımlar erişime kapatılmıştır.

