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Fulya Öztürk Lübnan'da saldırıya uğradı! Fulya Öztürk saldırıya mı uğradı? Lübnan'da neler oluyor?

Fulya Öztürk Lübnan'da saldırıya uğradı! Fulya Öztürk saldırıya mı uğradı? Lübnan'da neler oluyor?
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İsrail'in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik bir hava saldırısı düzenleyerek onu öldürmesinin ardından, dünya kamuoyunun gözü bir anda Lübnan'ın başkenti Beyrut'a çevrildi. Gazeteci Fulya Öztürk'te saldırılar devam ederken Lübnan'a gitti.

İsrail'in, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'a yönelik bir hava saldırısı düzenleyerek onu öldürmesinin ardından, dünya kamuoyunun gözü bir anda Lübnan'ın başkenti Beyrut'a çevrildi. İsrail, Beyrut'taki saldırılarını yoğunlaştırırken, uluslararası basın da bölgedeki gelişmeleri yerinde takip etmek için harekete geçti. Birçok gazeteci, tehlikeli koşullara rağmen savaşın tam ortasında haber yapmak üzere Beyrut sokaklarında yer aldı. Peki, Fulya Öztürk saldırıya mı uğradı? Lübnan'da neler oluyor?

FULYA ÖZTÜRK SALDIRIYA MI UĞRADI?

Bu gelişmeleri yerinde aktaran isimlerden biri de CNN Türk'ün deneyimli muhabiri Fulya Öztürk oldu. Öztürk, Beyrut'un sokaklarında canlı yayın yaparken zor anlar yaşadı. Kameramanıyla birlikte yayın için hazırlık yaparken, bölgedeki bir kişi tarafından saldırıya uğradı. Görüntülerin alınmasını istemeyen bu şahıs, kamerayı düşürmeye çalışarak ekibe müdahalede bulundu. O anlarda soğukkanlılığını koruyan Fulya Öztürk, canlı yayında olduklarını belirterek kişiyi durdurmaya çalıştı ve olayın büyümesini engellemek için elinden geleni yaptı. Ancak bu ani saldırı, çatışma bölgelerindeki gazetecilerin ne kadar zor şartlar altında çalıştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Beyrut'un kaotik atmosferinde gazetecilik yapmanın zorlukları bu olayla tekrar hatırlanmış oldu.

Fulya Öztürk Lübnan'da saldırıya uğradı! Fulya Öztürk saldırıya mı uğradı? Lübnan'da neler oluyor?

LÜBNAN'DA NELER OLUYOR?

İsrail ordusu, Suriye ile Lübnan arasında yer alan, Şam'ın güneyindeki Cdeydit Yabus Sınır Kapısı'na yönelik bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, İsrail'e ait savaş uçakları bu stratejik sınır kapısını hedef aldı. Saldırının ardından bölgede ölü ve yaralıların olduğu bildirilirken, olay yerine hızla ambulansların sevk edildiği öğrenildi.

Fulya Öztürk Lübnan'da saldırıya uğradı! Fulya Öztürk saldırıya mı uğradı? Lübnan'da neler oluyor?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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