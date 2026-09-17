Haberler

Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki! "İslam aleminin kalbine saldırı"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki! 'İslam aleminin kalbine saldırı'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Husilerin Mekke-i Mükerreme'yi hedef alan İHA saldırısını sert bir dille kınadı. "Türkiye, dost Suudi Arabistan'ın yanındadır" diyen Oktay, bölgeyi ateşe sürüklemek isteyenlerin oyununa gelinmemesi uyarısında bulundu.

  • TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırısını kınadı.
  • Oktay, saldırıyı Haremeyn-i Şerifeyn'e el uzatmak olarak nitelendirerek bütün İslam aleminin kalbine yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdi.
  • Oktay, Türkiye'nin dost Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu belirtti.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Fuat Oktay, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırısına tepki gösterdi.

"BÜTÜN İSLAM ALEMİNİN KALBİNE YAPILMIŞ SALDIRI"

Oktay paylaşımında, "Husilerin Mekke-i Mükerreme'yi hedef alan İHA saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı İslam dünyasının tamamına yönelik bir girişim olarak nitelendiren Oktay, "Haremeyn-i Şerifeyn'e el uzatmak, bütün İslam âleminin kalbine yapılmış bir saldırıdır. İslam dünyasının ortak değerlerine ve kutsal mekânlarımıza yönelik her türlü saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE, DOST SUUDİ ARABİSTAN'IN YANINDADIR"

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğini vurgulayan Oktay, "Türkiye, dost Suudi Arabistan'ın yanındadır" mesajını verdi.

Oktay paylaşımını bölgesel istikrara ilişkin bir uyarıyla tamamladı:

"Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeş kavgası oluşturarak, bölgeyi ateşe sürüklemek isteyenlerin oyununa gelinmemelidir."

Fuat Oktay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Husilerin Mekke-i Mükerreme’yi hedef alan İHA saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Haremeyn-i Şerifeyn’e el uzatmak, bütün İslam âleminin kalbine yapılmış bir saldırıdır. İslam dünyasının ortak değerlerine ve kutsal mekânlarımıza yönelik her türlü saldırıyı lanetliyoruz.

Türkiye, dost Suudi Arabistan’ın yanındadır. 

Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeş kavgası oluşturarak, bölgeyi ateşe sürüklemek isteyenlerin oyununa gelinmemelidir."

Kaynak: Haberler.com
Fenerbahçe'de taşlar yerinden oynuyor! 4 isim kulübeye

İsmail Kartal neşteri vurdu! 4 isim kulübeye, yıldız futbolcu şok oldu
Osimhen'in masaj görüntüleri tepki çekti! Taraftarlar aynı soruyu soruyor

Bir insan bunu neden paylaşır? Görüntüye tepki yağıyor
Öğrencisini otel odalarında istismar eden öğretmene 16 yıl hapis

Mide bulandıran olay! Öğrencisini otele götürdü, sonrası korkunç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay affetmedi! Eşine söylediği tek kelime başına dert açtı

Yargıtay affetmedi! Tek kelime evliliği bitirdi
Kozinoğlu soruşturmasında gözaltı kararı verilen Hasan Atilla Uğur'dan ilk açıklama

Hasan Atilla Uğur'dan gözaltı kararı sonrası ilk açıklama
Yaptığı canlı yayınla emniyet harekete geçti! Gerçek başka çıkınca kendisi ceza yedi

Canlı yayınla emniyeti alarma geçirdi! Gerçek başka çıkınca ceza yedi
Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gözaltı! Kardeşlerinin 'çadırdan alıp götürdü' dediği kişi yakalandı

Kardeşleri konuştu, o isim gözaltında! Ortada borç iddiası var
22 yaşındaki teknik direktörden Beyaz'a olay yanıt

Ülkenin konuştuğu Zeynep'ten Beyaz'a olay yanıt

Mert Hakan Yandaş gün sayıyor! Dönüş tarihi belli oldu

Ve beklenen oldu! Mert Hakan'dan haber var
Vicdansızlığın böylesi! Küçük kızın gözleri önünde saldırdılar

Kuaföre kızının önünde kabusu yaşattılar! Nedeni pes dedirtti