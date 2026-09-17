Fuat Oktay'dan Husilere sert tepki! 'İslam aleminin kalbine saldırı'

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Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Yozgat Milletvekili Fuat Oktay, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik İHA saldırısına tepki gösterdi.

"BÜTÜN İSLAM ALEMİNİN KALBİNE YAPILMIŞ SALDIRI"

Oktay paylaşımında, "Husilerin Mekke-i Mükerreme'yi hedef alan İHA saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

Saldırıyı İslam dünyasının tamamına yönelik bir girişim olarak nitelendiren Oktay, "Haremeyn-i Şerifeyn'e el uzatmak, bütün İslam âleminin kalbine yapılmış bir saldırıdır. İslam dünyasının ortak değerlerine ve kutsal mekânlarımıza yönelik her türlü saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

"TÜRKİYE, DOST SUUDİ ARABİSTAN'IN YANINDADIR"

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a desteğini vurgulayan Oktay, "Türkiye, dost Suudi Arabistan'ın yanındadır" mesajını verdi.

Oktay paylaşımını bölgesel istikrara ilişkin bir uyarıyla tamamladı:

"Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeş kavgası oluşturarak, bölgeyi ateşe sürüklemek isteyenlerin oyununa gelinmemelidir."

Fuat Oktay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Husilerin Mekke-i Mükerreme’yi hedef alan İHA saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz.

Haremeyn-i Şerifeyn’e el uzatmak, bütün İslam âleminin kalbine yapılmış bir saldırıdır. İslam dünyasının ortak değerlerine ve kutsal mekânlarımıza yönelik her türlü saldırıyı lanetliyoruz.

Türkiye, dost Suudi Arabistan’ın yanındadır.

Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Kardeş kavgası oluşturarak, bölgeyi ateşe sürüklemek isteyenlerin oyununa gelinmemelidir."

Kaynak: Haberler.com