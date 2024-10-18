Fuat Keyman kimdir, kaç yaşında öldü? Fuat Keyman nereli?

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FUAT KEYMAN KİMDİR?

Prof. Dr. Fuat Keyman, 1981 yılında lisans, 1983 yılında ise ODTÜ'de yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1991 yılında Carleton Üniversitesi'nden doktorasını aldı. 1994 ile 2002 yılları arasında Bilkent Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra, 2002'den 2010'a kadar Koç Üniversitesi'nde ders vermiştir.

Prof. Dr. Fuat Keyman

FUAT KEYMAN NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinden biri olan Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fuat Keyman, hayatını kaybetti. Keyman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.

Prof. Keyman, uluslararası ilişkiler ve politika alanında yaptığı bilimsel çalışmalarla tanınmaktaydı. Sabancı Üniversitesi'nde Rektör Yardımcılığı görevini yürütmenin yanı sıra, uluslararası ilişkiler bölümünde ders vermekteydi. Türkiye ve dünya siyaseti üzerine yaptığı yorumlarla dikkat çeken Keyman, bilim dünyasına önemli katkılarda bulunmuştur.

Bilim Akademisi üyesi olan Fuat Keyman, hem rektör yardımcılığı görevini sürdürmüş hem de profesör unvanıyla uluslararası ilişkiler bölümünde faaliyet göstermiştir.