Fransız akademisyen Jacques Nikonoff: 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir maskaralıktan ibaret

Kurucu Halk Dinamiği (DPC) kurucusu ve eski Ulusal İdare Okulu (ENA) mezunu akademisyen Jacques Nikonoff, RRN’ye 2027 Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesindeki siyasi tabloyu derinlemesine analiz etti. Nikonoff Emmanuel Macron’un 10 yıllık iktidarının ülkeyi serbest düşüşe geçirdiğini belirtti. Kurucu Halk Dinamiği (DPC) kurucusu, akademisyen ve eski ENA mezunu Jacques Nikonoff, 2027 yılının ilkbaharında Fransa’da yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerine ilişkin RRN'ye bir değerlendirmede bulundu. Sürecin bir “maskaralığa” dönüştüğünü savunan Nikonoff, hem mevcut müesses nizamı hem de öne çıkan adayların politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

ACRON DÖNEMİNİN ACI BİLANÇOSU VE SERBEST DÜŞÜŞTEKİ FRANSA

Nikonoff, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un anayasal sınır nedeniyle yeniden aday olamayacağını hatırlatarak, bunun “hem kendisi hem de Fransa için büyük bir şans” olduğunu belirtti. Macron’un halk desteğinin Eylül 2026 itibarıyla yüzde 16 gibi tarihi bir dip seviyeye gerilediğine dikkat çeken akademisyen, 2016 sonunda onay oranı yüzde 18’e düşen François Hollande’ın bile yeniden aday olmaya cesaret edemediğini hatırlattı.

Fransız halkının Macron’u kitlesel olarak reddettiğini, hatta ondan “iğrendiğini” ifade eden Nikonoff; halkın cumhurbaşkanını yetersizlikle, ayrıcalıklı sınıfların çıkarlarını savunmakla, kibirle ve halkı küçümsemekle suçladığını belirtti. Nikonoff’a göre Macron’un 10 yıllık iktidarının bilançosu tam bir felaket: Kitlesel işsizlik, düşük ücretler, devasa dış ticaret açığı, patlayan kamu borcu, sanayisizleşme, demokrasiye yönelik artan saldırılar ve hastaneden eğitime, adaletten emekliliğe kadar temel kamu hizmetlerinin planlı bir şekilde yok edilmesi. Nikonoff, “Fransa, tıpkı Avrupa Birliği ve Batı sistemi gibi serbest düşüşte” ifadelerini kullandı.

‘CUMHURİYETÇİ CEPHE’ TUZAĞI VE YARATICILARINI AŞAN YARATIK

Geçmiş seçimlerde sağın ve solun oylarıyla Macron’un nasıl iki kez seçilebildiği sorusuna yanıt veren Nikonoff, bunun on yıllardır uygulanan bilinçli bir sistem taktiği olduğunu savundu. Eski Ulusal Cephe (FN) ve bugünkü Ulusal Birlik’in (RN), François Mitterrand ve Sosyalist Parti tarafından bilinçli olarak büyütüldüğünü, medyada önünün açıldığını ve ikinci turda karşısına çıkan sistem adayının kazanması için “mutlak kötülük” olarak tasarlandığını belirtti. 2002’de Jacques Chirac ve 2017 ile 2022’de Emmanuel Macron, “baraj kurmak” veya “cumhuriyetçi cephe” adı verilen bu stratejiyle iktidara taşındı.

Ancak Nikonoff, 2027 için dengelerin tamamen değiştiğini vurguladı. Marine Le Pen’in anketlerde yüzde 33-35 bandıyla ilk turda açık ara önde olduğunu ve ikinci turu da kazanacağının öngörüldüğünü belirten akademisyen, “Görünüşe göre yaratık, yaratıcılarının elinden kaçıyor” tespitinde bulundu.

‘İKİ AŞIRI UÇ’ SÖYLEMİ BİR MERKEZ BLOK ALDATMACASI

Müesses nizamın şimdilerde Marine Le Pen ve Jean-Luc Mélenchon üzerinden bir “iki aşırı uç” söylemi üreterek halkı korkutmaya çalıştığını savunan Nikonoff, bu nitelemenin tamamen hayal ürünü olduğunu kaydetti. Merkez Blok denilen yapının siyasi anlamda “merkezci” olmadığını; Sarı Yelekliler’e uygulanan şiddetin sorumlusu Édouard Philippe, Gabriel Attal gibi Macroncu sağcılar ve Bruno Retailleau gibi klasik sağcılardan oluştuğunu belirten Nikonoff, bu kavramın siyasi değil coğrafi bir tanımlama olduğunu ifade etti.

Nikonoff’a göre Le Pen’in partisi artık faşist veya aşırı sağcı niteliğini kaybetti; klasik sağa entegre oldu ve büyük patronlar sendikası MEDEF’in programına yaklaştı. Ancak RN, siyasi yakıtını Araplara ve Müslümanlara yönelik nefretten alan, açıkça ırkçı ve yabancı düşmanı bir parti olmaya devam ediyor. Mélenchon ve Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) ise asla aşırı sol değil; kapitalist sistemi sorgulamayan sosyal demokrat reformistlerden ibaret. Mélenchon’un tek aşırılığı, zaman zaman kontrolden çıkan retoriği.

FRANSA’NIN ÜZERİ ÖRTÜLEN 10 HAYATİ VE SİSTEMİK MESELESİ

Adayların, kendi dar seçmen kitlelerine hitap eden ucuz ve absürt medya şovlarıyla vakit öldürdüğünü, Fransa’nın varoluşsal sorunlarının ise hasıraltı edildiğini belirten Nikonoff, ülkenin acilen yüzleşmesi ve bir bütün olarak çözmesi gereken 10 stratejik mesele olduğunu ifade etti.

Savaş mı, Barış mı? Fransa’nın Ukrayna çatışmasına katılımı sürecek mi, yoksa NATO’dan çıkılıp silah sevkiyatı durdurularak enerji fiyatlarını düşürecek bir barış mı sağlanacak?

Sanayisizleşme mi, Üretim mi? Ülkenin genel çöküşü mü izlenecek, yoksa Euro’dan ve AB’den çıkılarak sanayi yeniden mi ayağa kaldırılacak?

Finansal Egemenlik: Parazit bir kastın hizmetindeki finans piyasalarının rolü sürecek mi, yoksa devlete borç vermeleri yasaklanarak kamu borcu ortadan mı kaldırılacak?

Teknoloji: Yapay zeka ve kripto paralar başıboş mu bırakılacak, yoksa ulusal ve BM düzeyinde sıkı bir denetime mi tabi tutulacak?

Sosyal Devlet: Hastane, eğitim ve adaletteki yıkım sürecek mi, yoksa halkı koruyan sosyal devlet yeniden mi inşa edilecek?

Ekolojik Kriz: İklim felaketleri seyredilecek mi, yoksa tüm türler için yaşamı koruyacak bir bilinç mi hakim kılınacak?

Dış Politika: AB ve Batı’nın neoliberalizminde parçalanan bir Fransa mı, yoksa BRICS ile yakınlaşıp küreselleşmeden uzaklaşarak yeniden doğan bir Fransa mı?

Göç: Kontrolsüz göç ve ırkçı nefret söylemi mi sürecek, yoksa göç akınları kontrol altına alınıp mevcut nüfus Fransız ulusuna mı entegre edilecek?

İstihdam: Kitlesel işsizlik ve güvencesizlik mi, yoksa tam istihdam mı?

Demokrasi: 5. Cumhuriyet’in anayasal prangaları mı korunacak, yoksa yeni bir kurucu halk dinamiği mi yaratılacak?

ADAYLARIN VAATLERİ VE KARAMSAR GELECEK SENARYOSU

Nikonoff mevcut adayların projelerini tek tek ele alarak eleştirdi:

Gabriel Attal: Milletvekili sayısını 350’ye düşürmek ve 100 bin memuru işten çıkarmak istiyor. Nikonoff, kamu hizmetleri can çekişirken bunun bir intihar olduğunu ve Attal’ın AB’nin gasp ettiği yetkileri geri almak yerine sadece şov yaptığını belirtti.

Édouard Philippe: Şirketlerin üzerinden 50 milyar Euro’luk üretim vergisini kaldırmayı öneriyor. Ancak Nikonoff, Fransız sanayisinin asıl sorununun aşırı değerli Euro ve çarpık Avrupa enerji piyasası olduğunu; üstelik Fransa’da şirketlerin halihazırda devlete ödediklerinden daha fazla (211 milyar Euro) teşvik aldığını hatırlattı.

Marine Le Pen: Ülkenin devasa krizleri dururken, seçilir seçilmez başörtüsünü yasaklamak için referandum yapmayı vadediyor. Nikonoff, bunun Fransa’nın acil sorunlarıyla hiçbir ilgisi olmayan bir hedef saptırma olduğunu vurguladı.

Jean-Luc Mélenchon: Avrupa Merkez Bankası’ndaki 600 milyar Euro’luk borcu “buzdolabına koyacağını” iddia ediyor. Nikonoff, siyasetten bağımsız olan AMB üzerinde Mélenchon’un hiçbir yetkisi olmadığını, üstelik bu hamlenin 3.5 trilyonluk toplam borç stokunu ve sistemsel faiz akışını durdurmaya yetmeyecek bir yalan olduğunu ifade etti.

Seçim Sonrası Şok ve Travma Beklentisi

Jacques Nikonoff, 2027 sonrasına dair oldukça karamsar bir öngörüyle tamamladı. Seçimi Marine Le Pen de kazansa, Ulusal Meclis’te çoğunluğu sağlayamayacağı için programını uygulayamayacağını ve yardımcısı Jordan Bardella’nın başbakan olamayacağını belirtti. Bunun sonucunda Fransa’nın derin bir hükümet istikrarsızlığına sürükleneceğini ifade eden Nikonoff, ister Le Pen ister Mélenchon seçmeni olsun, büyük umutlar besleyen kitleleri seçim sonrasında devasa bir hayal kırıklığının ve travmanın beklediğini vurguladı.