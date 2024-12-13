Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve görevleri neler?

François Bayrou kimdir? Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu yeni Başbakan olarak atadı. Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou siyasi kariyeri merak ediliyor. François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...

FRANCOİS BAYROU KİMDİR?

François Bayrou, 25 Mayıs 1951 yılında Fransa'da doğdu. Fransız politikacı. 1993-1997 yıllarında Milli Eğitim Bakanı. Union pour la Démocratie Française (UDF - Fransız Demokrasisi için Birlik) partisinin 2007'ye dek başkanıdır.

2002 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki %6,84'lük oy oranını takiben, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri|2007 seçimleri]]nin ilk turunda %18,57'lik oy oranı ile sandıktan üçüncü kişi olarak çıkmıştır. Bu başarıyı müteakip, Mayıs 2007'de UDF'den ayrılarak Demokrat Hareket adında yeni bir parti kurmuştur. 2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %9,13'lük oy ile 5. olarak ilk turda elenmiştir. 2014 belediye seçimlerinde Pau belediye başkanı seçilmiştir. 1. Édouard Philippe Hükümeti'nde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır.

François Bayrou

Yerel Yönetimler

22 Mart 1982 - 16 Mart 2008 : Pyrenees-Atlantiques genel konseyi üyesi

14 Mart 1983 - 1 Nisan 1993 : Pau belediye meclisi üyesi

30 Mart 1992 - 18 Mart 2001 : Pyrenees-Atlantiques genel konseyi başkanı

17 Mart 2008: Pau belediye meclisi üyesi

4 Nisan 2014: Pau belediye başkanı

Meclis

2 Nisan 1986 - 14 Mayıs 1988 : Pyrenees-Atlantiques milletvekili

23 Haziran 1988 - 1 Mayıs 1993 : Pyrenees-Atlantiques 2. seçim çevresi milletvekili

12 Haziran 1997 - 21 Aralık 1999 : Pyrenees-Atlantiques 2. seçim çevresi milletvekili

11 Haziran 1997 - 16 Haziran 1998 : UDF meclis grup başkanı

19 Haziran 2002 - 19 Haziran 2012 : Pyrenees-Atlantiques 2. seçim çevresi milletvekili

Avrupa Parlamentosu

20 Temmuz 1999 - 16 Haziran 2002 : Avrupa Parlamentosu milletvekili

Hükûmet

30 Mart 1993 - 2 Haziran 1997 : Milli Eğitim Bakanı

18 Mayıs 1995 - 2 Haziran 1997 : Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı

17 Mayıs 2017 - 19 Haziran 2017 : Devlet Bakanı, Mühürdar, Adalet Bakanı