Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve görevleri neler?
Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu gündemde. François Bayrou, siyasi kariyeri boyunca birçok önemli görevde bulundu. Peki, Fransa'nın yeni Başbakanı kim oldu? François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve görevleri neler?
François Bayrou kimdir? Fransa Cumhurbaşkanı Macron, François Bayrou'yu yeni Başbakan olarak atadı. Fransa'nın yeni Başbakanı François Bayrou siyasi kariyeri merak ediliyor. François Bayrou kimdir, kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir...
FRANCOİS BAYROU KİMDİR?
François Bayrou, 25 Mayıs 1951 yılında Fransa'da doğdu. Fransız politikacı. 1993-1997 yıllarında Milli Eğitim Bakanı. Union pour la Démocratie Française (UDF - Fransız Demokrasisi için Birlik) partisinin 2007'ye dek başkanıdır.
2002 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki %6,84'lük oy oranını takiben, Fransa cumhurbaşkanlığı seçimleri|2007 seçimleri]]nin ilk turunda %18,57'lik oy oranı ile sandıktan üçüncü kişi olarak çıkmıştır. Bu başarıyı müteakip, Mayıs 2007'de UDF'den ayrılarak Demokrat Hareket adında yeni bir parti kurmuştur. 2012 Fransa cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %9,13'lük oy ile 5. olarak ilk turda elenmiştir. 2014 belediye seçimlerinde Pau belediye başkanı seçilmiştir. 1. Édouard Philippe Hükümeti'nde Adalet Bakanı olarak görev yapmıştır.
Yerel Yönetimler
22 Mart 1982 - 16 Mart 2008 : Pyrenees-Atlantiques genel konseyi üyesi
14 Mart 1983 - 1 Nisan 1993 : Pau belediye meclisi üyesi
30 Mart 1992 - 18 Mart 2001 : Pyrenees-Atlantiques genel konseyi başkanı
17 Mart 2008: Pau belediye meclisi üyesi
4 Nisan 2014: Pau belediye başkanı
Meclis
2 Nisan 1986 - 14 Mayıs 1988 : Pyrenees-Atlantiques milletvekili
23 Haziran 1988 - 1 Mayıs 1993 : Pyrenees-Atlantiques 2. seçim çevresi milletvekili
12 Haziran 1997 - 21 Aralık 1999 : Pyrenees-Atlantiques 2. seçim çevresi milletvekili
11 Haziran 1997 - 16 Haziran 1998 : UDF meclis grup başkanı
19 Haziran 2002 - 19 Haziran 2012 : Pyrenees-Atlantiques 2. seçim çevresi milletvekili
Avrupa Parlamentosu
20 Temmuz 1999 - 16 Haziran 2002 : Avrupa Parlamentosu milletvekili
Hükûmet
30 Mart 1993 - 2 Haziran 1997 : Milli Eğitim Bakanı
18 Mayıs 1995 - 2 Haziran 1997 : Yükseköğretim ve Araştırma Bakanı
17 Mayıs 2017 - 19 Haziran 2017 : Devlet Bakanı, Mühürdar, Adalet Bakanı