Üye Girişi
Haberler

Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Güncelleme:
Abone Ol

Fransa'da düzenlenen güzellik yarışmasının kazananı Eva Gilles oldu. Kısacık saçlarıyla adından söz ettiren Gilles, ülkeyi ikiye böldü. Bir kısım şampiyonu çok beğenirken bir kısım da güzellik algılarına ters olduğunu söyledi.

Fransa'da düzenlenen güzellik yarışmasının kazananı Eva Gilles adındaki model oldu. Yarışmanın 103 yıllık tarihinde ilk kez kısa saçlı bir adayın zaferi kazanmasına çok sayıda tepki geldi.

FRANSIZ SİYASETÇİ: KADINLARA DUYULAN SAYGIYI SAÇA GÖRE Mİ ÖLÇÜYORUZ?

Gilles'ın yarışmayı kazanmasının ardından birçok kullanıcı X hesabından tepki göstererek "Sadece saçı kısa ve farklı diye seçildi" eleştirisinde bulundu. Tepkilerin yanı sıra Gilles bir kısmı da güzelliğiyle büyüledi. Modelin tarzını beğenen kullanıcılar "Saçı ayrı kendi ayrı havalı ve güzel" yorumu yaptı. Fransız siyasetçi Sandrinne Rousseau da Gilles'ı savunarak "2023 yılında Fransa'da kadınlara duyulan saygıyı saçlarının uzunluğuna göre mi ölçüyoruz" dedi.

Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Fransa'da güzellik yarışmasını kazanan kısa saçlı model Eva Gilles, ülkeyi ikiye böldü

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Kadın

Fransa Kadın Magazin Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var? Semiha Yankı kimdir? 2. Sayfa konuğu Semiha Yankı kaç yaşında, nereli? Semiha Yankı biyografisi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam tahminler ne kadar? Asgari ücret ne kadar olacak? ASGARİ ÜCRET İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak, kaç TL olacak? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak? Burhanettin Bulut kimdir? Halk Tv konuğu Burhanettin Bulut kaç yaşında, nereli? Burhanettin Bulut biyografisi! 2.SAYFA CANLI YAYIN! 18 Aralık Müge ve Gülşen 2. Sayfa canlı izle! BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kızılcık Şerbeti 44. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Gümüşhane'de deprem mi oldu? Gümüşhane kaç şiddetinde deprem oldu? Masterchef kim elendi? Dün akşam Masterchef'te Dilara mı elendi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title