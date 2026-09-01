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Nijerya'da difteri alarmı: 15 ölü, 117 vaka

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Nijerya'nın Plateau eyaletinde difteri salgını nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 117 vaka kaydedildi. Sağlık yetkilileri durumu endişe verici olarak nitelendirirken, ülkede aşılama kampanyaları sürüyor.

Nijerya'nın kuzeyindeki Plateau eyaletinde, 15 kişinin difteri nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Plateau eyaleti sağlık yetkilisi Baks Bulus, yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde difteri vakalarının yayıldığını belirtti.

Bulus, bu bölgelerde 117 difteri vakası kaydedildiğini, hastalık nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Durumu "endişe verici" olarak nitelendiren Bulus, sağlık yetkililerinin etkilenen topluluklarda gözetim çalışmalarını sürdürmesi nedeniyle daha fazla vaka kaydedilebileceği konusunda uyarıda bulundu.

Bulus, difterinin enfekte bir kişiyle yakın temas yoluyla bulaşabileceğini belirterek "Enfekte bir kişi söz konusu olduğunda, bu kişiyle yakın temas halinde olan ve evde kullanılan mutfak eşyaları ile havlu gibi diğer eşyaları paylaşanların da enfekte olma olasılığı yüksektir." ifadesini kullandı.

Nijerya'da bu yıl 10 binden fazla doğrulanmış difteri vakası kaydedilirken, son yıllarda tekrarlayan difteri salgınları nedeniyle sağlık yetkilileri, etkilenen topluluk ve eyaletlerde aşılama kampanyaları düzenliyor.

Nijerya'da 2022-2025'te 42 binden fazla difteri vakası tespit edilmiş ve yaklaşık 1400 kişi yaşamını yitirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkede artan difteri vakaları dolayısıyla ikinci salgın dalgasının yaşandığını doğrulamıştı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), salgınla mücadele kapsamında geçen yıl Nijerya'ya 9,3 milyon doz aşı göndermişti.

"Kuşpalazı" olarak da bilinen difteri, "Corynebacterium diphtheriae" adlı mikroorganizmanın boğaz, burun, göz ve deriye yerleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bulaşıcı olan hastalık, ölüme yol açabiliyor.

Kaynak: AA
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