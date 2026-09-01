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Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer

Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer Haber Videosunu İzle
Acun Ilıcalı parayı basıp aldı! Hull City'den 17 milyon euroluk transfer
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve Premier Lig'de mücadele eden Hull City, transferde dikkat çeken bir hamle yaptı. İngiliz ekibi, Union Berlin forması giyen 22 yaşındaki İlyas Ansah'ı 17 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Alman ekibi, genç futbolcunun ayrılığını resmen duyurdu.

  • Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Union Berlin'den 22 yaşındaki İlyas Ansah'ı 17 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti.
  • İlyas Ansah, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da Union Berlin forması giydikten sonra Hull City'ye katıldı.
  • Union Berlin Profesyonel Futbol Direktörü Horst Heldt, Hull City'nin teklifinin hem oyuncu hem de kulüp için çok cazip olduğunu belirtti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, kadrosunu önemli bir transferle güçlendirdi. İngiliz temsilcisi, Union Berlin forması giyen İlyas Ansah'ın transferini tamamladı. 22 yaşındaki futbolcu için Union Berlin'e 17 milyon euro bonservis bedeli ödendi.

17 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da forma giyen genç futbolcu, Union Berlin'deki bir sezonluk macerasının ardından İngiltere'nin yolunu tuttu.  Hull City'nin transfer için 17 milyon euroyu gözden çıkarması, kulübün genç futbolcuya yaptığı yatırımın büyüklüğünü ortaya koydu.

"TEKLİF ÇOK CAZİPTİ"

Union Berlin Erkekler Profesyonel Futbol Direktörü Horst Heldt, transferin ardından yaptığı açıklamada Ansah'ın gelişimine dikkat çekti.

Heldt, "Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da gelişiminde önemli bir adım atan ve en üst düzeyde yeteneklerini sergileyen genç ve yetenekli bir oyuncu olan İlyas'ı kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hull City'nin teklifine de değinen Heldt, "İngiltere'den gelen ilgi ve Hull City'nin teklifi hem oyuncu hem de kulüp olarak bizim için çok cazipti" dedi.

"İNGİLTERE'DE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Heldt, genç futbolcuya Union Berlin'deki performansı nedeniyle teşekkür ederek İngiltere kariyerinde başarılar diledi. İlyas Ansah, 2025 yazında SC Paderborn'dan Union Berlin'e transfer olmuştu. Alman ekibinde bir sezon geçiren 22 yaşındaki futbolcu, bundan sonraki kariyerine Hull City formasıyla devam edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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