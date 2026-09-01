Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

İdris Naim Şahin, Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne geldi. Şahin, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne protokol kısmından giriş yaptı. Eski İçişleri Bakanı Şahin'in savcılığa ifade vermesi bekleniyor.

HİLMİ TUNA KURİŞ MARMARİS'TE YAKALANMIŞTI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş, daha önce yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı sırada Marmaris'te yakalanmıştı. Kuriş'in yakalanmasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında Marmaris'e nasıl ulaştığı da incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, Kuriş'in Marmaris'e götürülmesinde kullanılan aracın İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Soruşturmanın Şahin'e uzanan bölümünde araçla ilgili tespit belirleyici oldu. Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'e götürülmesinde kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık Şahin'i ifadeye çağırdı.

ŞUANA KADAR 81 KİŞİ TUTUKLANDI

Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerden 81'i tutuklanırken, 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 2 şüphelinin kolluk işlemlerinin devam ettiği, firari 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konulurken, şirketlere kayyum atandı.

Kaynak: Haberler.com