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Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede Haber Videosunu İzle
Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ifade vermek için adliyede
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Kamuoyunda Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, ifade vermek üzere Ankara Adliyesi'ne geldi. Şahin'in savcılık tarafından ifadeye çağrılmasına, hakkında yakalama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'e götürülmesinde kullanılan aracın Şahin adına kayıtlı olduğunun belirlenmesinin neden olduğu belirtildi.

  • Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Süleymancılar yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde savcılığa ifade verdi.
  • Soruşturmada, Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'e götürülmesinde kullanılan aracın İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu tespit edildi.
  • Alihan Kuriş liderliğindeki çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında 81 kişi tutuklandı, 10 kişi hakkında adli kontrol uygulandı, 50 şirket ve 4 derneğe el konuldu.

İdris Naim Şahin, Süleymancılar olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'ne geldi. Şahin, Sıhhiye'deki Ankara Adliyesi'ne protokol kısmından giriş yaptı. Eski İçişleri Bakanı Şahin'in savcılığa ifade vermesi bekleniyor. 

HİLMİ TUNA KURİŞ MARMARİS'TE YAKALANMIŞTI

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş, daha önce yurt dışına çıkma hazırlığı yaptığı sırada Marmaris'te yakalanmıştı. Kuriş'in yakalanmasının ardından yürütülen çalışmalar kapsamında Marmaris'e nasıl ulaştığı da incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, Kuriş'in Marmaris'e götürülmesinde kullanılan aracın İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğu belirlendi.

Soruşturmanın Şahin'e uzanan bölümünde araçla ilgili tespit belirleyici oldu. Hilmi Tuna Kuriş'in Marmaris'e götürülmesinde kullanılan aracın eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına kayıtlı olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık Şahin'i ifadeye çağırdı.

ŞUANA KADAR 81 KİŞİ TUTUKLANDI

Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı çıkar amaçlı suç örgütü soruşturması kapsamında bugüne kadar hakkında adli işlem başlatılan şüphelilerden 81'i tutuklanırken, 10'u hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 2 şüphelinin kolluk işlemlerinin devam ettiği, firari 27 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Ayrıca örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 50 şirket ile 4 derneğe el konulurken, şirketlere kayyum atandı.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBay Che:

Bu bakanların hepsinşn bir tarikatla bağlantısı var

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Haber YorumlarıÖztürkler:

Abi zahmet oldu biz gelirdik yanına.Sen niye geldin sadece chplileri alıyoruz biz

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Haber Yorumlarıkamil aktaş:

Boş boş yorumlara devam hee ??

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