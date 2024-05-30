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FMF atağı nedir? FMF atağı sırasında ne olur?

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FMF (Ailesel Akdeniz Ateşi) atağı, genellikle Akdeniz kökenli bireylerde görülen genetik bir hastalıktır. FMF atakları, vücudun belirli bölgelerinde ani ve şiddetli inflamasyona (iltihaplanma) yol açar. FMF atakları, hastalığın genetik yapısına ve bireysel özelliklere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Peki FMF atağı sırasında ne olur ve nöbeti nasıl olur?

Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), göğüs, karın veya eklemlerde tekrarlayan ağrılı inflamasyon ataklarına yol açan kalıtsal bir hastalıktır. Anne ve babadan geçen FMF hastalığı, döküntü, bağ ağrısı ve ateş gibi belirtilerle kendini gösterir. Ataklar genellikle 1-3 gün sürer ve kendiliğinden geçer. FMF tedavisinde kolşisin gibi ilaçlar kullanılır. İşte FMF atağı ile ilgili merak edilen detaylar…

FMF ATAĞI NEDİR?

FMF (Familial Mediterranean Fever), ailevi Akdeniz ateşi olarak da bilinir, otozomal resesif bir genetik hastalıktır. Bu hastalık, genellikle Akdeniz bölgesinde yaşayan kişilerde, özellikle Yahudiler, Türkler, Araplar ve Ermeniler arasında daha yaygındır. FMF atakları, kısa süreli fakat tekrarlayan ateş, karın ağrısı, göğüs ağrısı, eklem ağrısı ve deri döküntüleri gibi belirtilerle kendini gösterir.

FMF atağı nedir? FMF atağı sırasında ne olur?

FMF ATAĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

FMF atakları genellikle aniden başlar ve birkaç saatten birkaç güne kadar sürebilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

  • Ateş : Genellikle 38-40°C arasında değişen yüksek ateş.
  • Karın Ağrısı : Genellikle şiddetli, kramp tarzında karın ağrısı.
  • Göğüs Ağrısı : Genellikle tek taraflı ve nefes almayı zorlaştıran göğüs ağrısı.
  • Eklem Ağrısı ve Şişlik : Özellikle diz, ayak bileği ve kalça eklemlerinde ağrı ve şişlik.
  • Deri Döküntüleri : Dizlerin, ayak bileklerinin ve dirseklerin çevresinde kırmızı, ağrılı döküntüler.

FMF atağı nedir? FMF atağı sırasında ne olur?

FMF ATAĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

FMF ataklarının sıklığını ve şiddetini azaltmak için kullanılan başlıca tedavi, kolşisin adlı ilaçtır. Kolşisin, atakların önlenmesinde oldukça etkilidir ve düzenli kullanıldığında atak sıklığını ve şiddetini azaltabilir. Bunun yanı sıra, ataklar sırasında ağrıyı hafifletmek için nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar (NSAID) ve diğer ağrı kesiciler de kullanılabilir.

FMF, kontrol altına alınmadığında amyloidoz gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir, bu nedenle erken tanı ve tedavi oldukça önemlidir. Düzenli tıbbi takip ve uygun tedavi ile FMF hastaları genellikle normal bir yaşam sürdürebilirler.

FMF atağı nedir? FMF atağı sırasında ne olur?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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