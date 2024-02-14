Fırat nehri nerede? Siyanür Fırat nehrine aktı mı?

Dün yaşanan toprak kayması sonrası birçok kişi Fırat nehrinin nerede olduğunu araştırmaya başladı. Fırat nehrinin nerede olduğu merak ediliyor. Fırat Nehri, Türkiye'nin doğusundan doğarak Suriye ve Irak gibi ülkelerin topraklarından geçen bir nehir sistemidir. Peki, Fırat nehri nerede? Detaylar haberimizde...

FIRAT NEHRİ NEREDE?

Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Elazığ ve Bingöl illerinin yakınlarındaki dağlardan kaynaklanır. Ardından güneydoğuya doğru akarak Fırat Havzası boyunca ilerler. Suriye'ye geçtiğinde kuzeyden güneye doğru akarak ülkenin kuzeybatı kıyılarından geçer. Daha sonra Irak'a girer ve burada Dicle Nehri ile birleşerek Şattülarap ve Basra Körfezi'ne dökülür. Fırat Nehri, Ortadoğu'nun en önemli nehirlerinden biridir ve bölgedeki su kaynakları ve tarımsal faaliyetler için büyük önem taşır.

TOPRAK KAYMASI SONUCU SİYANÜR FIRAT NEHRİ'NE AKTI MI?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, " Erzincan'da bir altın madeninin alanında meydana gelen toprak kayması sonucu siyanürlü toprak Fırat Nehri'ne aktı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.