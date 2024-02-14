Fırat Nehri'ne siyanür mü karıştı? Bakanlıktan açıklama geldi

Fırat Nehri'ne siyanür mü karıştı? Erzincan İliç'te altın madeninde yaşanan toprak kayması sonrası 9 işçiyi arama çalışmaları devam ediyor. Acı olay sonrası Fırat Nehri'ne siyanür karışması tehlikesiyle ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklama yaptı. Peki, Fırat Nehri'ne siyanür mü karıştı? Detaylar!

FIRAT NEHRİ'NE SİYANÜR MÜ KARIŞTI?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Erzincan'daki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrasında Fırat Nehri'ne siyanür karışması tehlikesine karşı açıklama yaptı. Bakanlık, çalışmalar sonucunda henüz bir kirlilik tespit edilmediğini belirtti.

"AKAN MALZEMENİN FIRAT'A ULAŞMAMASI İÇİN MENFEZLER KAPATILDI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Erzincan'da bir maden alanında yaşanan toprak kaymasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için Sabırlı Deresi'nin nehre ulaştığı menfezin kapaklarının kapatıldığını belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sonrasında toprak kaymasını önlemek amacıyla menfezlerin önünde de bir sedde yapılmıştır. Ayrıca bölgeden numuneler alınıp sürekli takip etmek üzere Bakanlığımızdan 10 kişilik uzman ekiple birlikte 2 georadar, 1 multistation, 2 set izleme cihazlarının bulunduğu 2 mobil cihaz ve mobil laboratuvarın da yer aldığı ekipleri bölgeye ivedilikle sevk edilmiş olup, ekiplerimiz titizlikle çalışmaya başlamış ve devam etmektedir."

"KİRLİLİK TESPİT EDİLMEDİ"

Bölgede yağmur ve benzeri nedenlerle oluşabilecek akış sularının toplanması için yüzey suyu toplama havuzu yapıldığına dikkat çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Olabilecek herhangi bir akış durumunda atık depolama barajına verilecek sistem oluşturulmuştur. Bakan yardımcımız ile birlikte jeoloji, maden ve çevre alanında uzman 10 bilim insanı ile sahada çalışmalar sürdürülmektedir. İlk andan itibaren Sabırlı ve Çöpler dereleri ve Fırat Nehri boyunca belirlenmiş noktalardan rutin olarak anlık numuneler alınmaya başlanmış ve takibi yapılmaktadır. Şu an için bir kirlilik tespit edilmemiştir."

FİRMADAN DA KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA GELDİ

Erzincan İliç'te Anagold Madencilik'in faaliyet gösterdiği altın madeninde ortaya çıkan toprak kaymasının ardından ulaşılmaya çalışılan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları sürerken firma, siyanür sızıntısı iddiasına karşı yaptığı açıklamada Fırat Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmadığını belirtti.

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Erzincan'daki Anagold Çöpler Altın Madeni İşletmesi'nde meydana gelen maden kazasının ardından yaptığı açıklamada, salı günü 14.28'de meydana gelen maden kazası sonrası profesyonel ekipler tarafından olayın sebebine ilişkin araştırmanın başladığı kaydedildi.

"KAZANIN ATIK DEPOLAMA HAVUZUYLA İLGİSİ YOK"

Yığın linç alanının kaymasından kaynaklı olarak kazanın meydana geldiği aktarılan açıklamada, konunun atık depolama havuzu ile bir ilgilisi olmadığı, söz konusu konu ile ilgili herhangi bir tehlikenin bulunmadığı ifade edildi. Toprak kayması nedeniyle çevresel herhangi bir kirlilik yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"ALINAN NUMUNELER NORMAL DEĞERDE"

"Kazaya rağmen tüm tedbirler hızlı bir şekilde alınarak saha kontrol altına alınmıştır. 6 noktadan yüzey suyu numunesi alınmıştır. Alınan numuneler normal değerlerdedir ve herhangi bir kirlenme söz konusu değildir. Karasu (Fırat) Nehri'ne herhangi bir siyanür akışı olmamıştır. Şu ana kadar kayan toprak altında 9 çalışanımızın olduğu belirlenmiştir. Çalışma arkadaşlarımız için arama ve kurtarma çalışmaları sahamıza gelen tüm kamu kurum ve kuruluşların desteği ile devam etmektedir."

Açıklamada, şirketin kamuoyunu olayın detayları konusunda düzenli olarak bilgilendireceği, nedenlerini net bir şekilde açıklayacağı ve benzer durumların önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması konusunda kararlı olduğu bilgisi paylaşıldı.