File elbise giyen Didem Soydan'dan kendisini eleştiren takipçisine olay cevap

Cüretkar pozlarıyla adından söz ettiren Didem Soydan, iplikten yapılmış transparan elbisesiyle objektif karşısına geçti. Soydan elbisesini eleştiren takipçisine kayıtsız kalmadı. Soydan "Amaç yok ben modelim marka parasını veriyor ben giyiniyorum. Ben uyarayım ki sonra incinmenizi istemem" şeklinde cevap verdi.

Sosyal medya hesabından yayınladığı cesur pozlar ve çıkışlarıyla sıkça adından söz ettiren Didem Soydan, iplikten yapılmış transparan elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ünlü manken kendisini eleştiren takipçisine de cevap vermeyi ihmal etmedi.

CESUR ELBİSEYLE CESUR POZLAR

İplikten file şeklinde örülmüş transparan elbiseyle kamera karşısına geçen Didem Soydan, verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü mankenin pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

TAKİPÇİSİNDEN ELEŞTİRİ

Takipçileriyle etkileşim halinde olan ve sık sık yorumlarına cevap veren Didem Soydan elbisesini eleştiren takipçisine kayıtsız kalmadı. Soydan "Sadece soruyorum bu tarz bir (kıyafet demeyeceğim çünkü değil) şey giyince kendini nasıl hissediyorsun, yani amacı nedir? Gerçekten merak ediyorum" yorumuna sinirlendi.

YORUMA SİNİRLENDİ

Ünlü manken kendisini eleştiren takipçisine "Amaç yok ben modelim marka parasını veriyor ben giyiniyorum ,o para ile de geçiniyorum ,his yok iş var ,haftaya daha kapalı ya da daha da açık kıyafetler ile görebilirsiniz hani ben uyarayım ki sonra incinmenizi istemem" sözleriyle cevap verdi.