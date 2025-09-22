Feyza Civelek kimdir? Kızılcık Şerbet'nin Nilay'ı Feyza Civelek kaç yaşında, nereli?

Kızılcık Şerbeti dizisinin popüler isimlerinden Feyza Civelek, son dönemde Sibel Taşçıoğlu ile yaşandığı iddia edilen olaylarla magazin gündeminin üst sıralarına yerleşti. Dizinin hayranları ve sosyal medya kullanıcıları, iki oyuncu arasındaki gerilimin detaylarını merak ediyor. Özellikle Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ani ayrılışı sonrası ortaya atılan bu iddialar, dizinin takipçileri arasında geniş yankı buldu. Feyza Civelek ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, 28 Nisan 1995'te İstanbul'da doğmuş bir Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda adım atan Civelek, sektörde kendine sağlam bir yer edinmiştir. Annesi Melis Civelek, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristlerinden biri olması nedeniyle sanatla iç içe büyüyen Feyza, babasının da medya sektöründe tanınan bir isim olması sayesinde erken yaşta bu dünyayla tanışmıştır.

Eğitimini Beykent Üniversitesi'nde tamamladıktan sonra, yeteneklerini daha da geliştirmek için New York Academy ve Harvard Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimi almıştır. Hem akademik hem de pratik anlamda aldığı bu eğitimler, oyunculuğundaki başarısının temel taşlarını oluşturmuştur.

FEYZA CİVELEK KAÇ YAŞINDA?

Feyza Civelek, 28 Nisan 1995 doğumlu olduğundan, 2025 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Genç yaşına rağmen geniş bir deneyim yelpazesine sahip olan Civelek, oyunculuk kariyerine küçük yaşlarda başlamış ve zaman içinde önemli projelerde yer alarak sektörde dikkat çekmiştir.

FEYZA CİVELEK NERELİ?

Feyza Civelek, Türkiye'nin en büyük ve kültürel açıdan zengin şehirlerinden biri olan İstanbul'da doğup büyümüştür. İstanbul'un sunduğu sanat ve medya ortamında büyüyen Civelek, bu avantajını kariyerinde etkili bir şekilde kullanmıştır.

FEYZA CİVELEK KARİYERİ?

Feyza Civelek, oyunculuk kariyerine ilk olarak 2006 yılında "Acemi Cadı" dizisinde küçük bir rolle başlamıştır. Ardından "Kavak Yelleri" (2007) ve "Adını Feriha Koydum" (2011) gibi Türkiye'nin en popüler dizilerinde rol alarak tanınırlığını artırmıştır. Ancak asıl büyük çıkışını 2022 yılında Show TV'de yayınlanmaya başlayan "Kızılcık Şerbeti" dizisinde canlandırdığı Nilay Ünal karakteriyle yapmıştır.

Nilay, dizinin entrikacı, hırslı ve duygusal yönleriyle dikkat çeken önemli bir karakteridir ve Feyza Civelek bu rolüyle geniş kitlelerce tanınmıştır. Ayrıca, kariyerinde fiziksel dönüşümüne de imza atan oyuncu, sadece 1.5 ayda 21 kilo vererek disiplinini ve azmini göstermiştir. Bu değişim, onun kariyerinde yeni fırsatlar yakalamasına da katkı sağlamıştır.

FEYZA CİVELEK'İN SİBEL TAŞÇIOĞLU İLE ARASINDA NE VAR?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterini canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığı sonrası spekülasyonlar hız kesmiyor. Yüksek reytingleriyle dikkat çeken dizi, yeni sezona bomba gibi girerken, Taşçıoğlu'nun vedasıyla ilgili yeni bir iddia gündeme geldi. Söylentilere göre, Feyza Civelek'in (Nilay) sette bir koltuğa işerken yakalandığı ve suçu Sibel Taşçıoğlu'nun üzerine attığı konuşuluyor. Yaşanan tartışmaların ardından, Pembe karakteri için ölüm sahnesi yazıldığı öne sürülüyor.