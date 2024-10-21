FETÖ elebaşı Fetullah Gülen nereye gömülecek? 15 Temmuz hain darbe girişiminde onlarca vatandaşımızı gözünü kırpmadan katlettiren FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü. Peki, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen nerede öldü, nereye gömülecek? Detaylar!

FETÖ ELEBAŞI FETULLAH GÜLEN NEREYE GÖMÜLECEK?

15 Temmuz hain darbe girişiminde onlarca vatandaşımızı gözünü kırpmadan katlettiren FETÖ terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen tedavi gördüğü hastanede öldü.

Gülen'in ölüm haberini Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da doğruladı. Bakan Fidan "İstihbarat kaynaklarımız gelişmeyi doğruluyor. Gülen'in ölümü bizde rehavet yapmaz, devletimiz bu örgütle mücadeleye devam edecek" ifadelerini kullandı.

FETÖ firari Ekrem Dumanlı ise yayınladığı video ile adeta alay konusu oldu. FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölüm anını anlatan Dumanlı "Bir odadan bir odaya geçerken sandalye ile götürülüyordu. Oradakiler 'Biraz yürümemiz lazım' gibi bir şey deyince 'Ben kendim yürüyeyim' diyor. Önce ayağa kalkıyor, sonra oturuyor ve vefat ediyor" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, FETÖ elebaşının ölümüne ilişkin, "İsterdik ki yaptıklarının hesabını versin, ömür boyu hapislerde çürüsün. İlahi adaletten kaçması mümkün değildir." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ elebaşının ölümünün, terör örgütüyle mücadeledeki kararlığı hiçbir şekilde akamete uğratmayacağını vurgulayarak, "Aksine mücadelemiz aynı kararlılık ve azimle devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti, "Ülkemiz aleyhine esaslı bir milli güvenlik sorunu olarak devam eden bu örgütle mücadele FETÖ elebaşı ile sınırlı olmayıp, tüm unsur ve uzantılarıyla sürecektir. " açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Her türlü değeri istismar ederek ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.

ABD'de ölen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu Erzurum'un Pasinler ilçesinin kırsal Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde köylülerin ağzını bıçak açmıyor. Sessizliğin hakim olduğu köyün hemen karşısındaki mahallede 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen oğullarının mezarını ziyaret eden İbrahim ve Çiğdem Sürücü çifti, "Oğlum, hain geberdi" diyerek müjdeyi verdi.

ABD'de ölen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu Erzurum'un Pasinler ilçesinin kırsal Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde sessizlik yaşanıyor. Özel harekat polisi oğulları Yakup Sürücü'yü 15 Temmuz darbe girişiminde şehit veren İbrahim ve Çiğdem Sürücü çifti, hemen karşı mahalledeki şehitliğe gidip oğullarının mezarını ziyaret ederek, "Oğlum, hain geberdi" diye seslendi.

ABD'de ölen, FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in doğduğu Pasinler ilçesinin kırsal Şehit Burak Karakoç Mahallesi'nde sessizlik hakim. Köylüler bu konuda herhangi bir yorum yapmıyor. Hemen karşı mahalleye şehit oğlunun adı verilen 3 çocuk babası Abdurrahim Karakoç (59), Gülen'le ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Karakoç, "Gülen, imam olan babasının yanında gezermiş. Zaten 6 yaşındayken ailesi ile İzmir'e gitmişler. Aynı köyde doğduk, büyüdük. Kendisi bizden yaşça büyüktü. 1990'lı yıllarda bir kere köyümüze geldi o da kalabalıktan göremedik. 15 Temmuz gecesi köyde yakılmak istenen taş evinin kapısı görevliler haricinde hiç açılmadı. Oğlum TSK'nın başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı'nın 17'nci günü olan 9 Eylül'de 2016'da Suriye'nin Rai bölgesinin güneyinde DEAŞ'lı teröristlerin roketle saldırdığı tankta şehit oldu. Korucuk olan mahallenin adının değiştirilmesi için o zaman başbakan olan Binali Yıldırım'dan yardım istedik. Şehit olmasından bir hafta sonra da Pasinler Belediyesi meclis kararı ile Korucuk'un adı 'Şehit Burak Karakoç' olarak değiştirildi" diye konuştu.