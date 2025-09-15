Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz kaç yaşında, nereli?

Türkiye'nin köklü insani yardım kuruluşu Kızılay'ın başkanı Fatma Meriç Yılmaz, son günlerde kamuoyunda sıkça konuşulan isimler arasında yer alıyor. Gerek afet yönetimi konusundaki açıklamaları gerekse kurumun yürüttüğü sosyal projelerdeki rolüyle gündeme gelen Yılmaz hakkında, vatandaşlar internette "Fatma Meriç Yılmaz kimdir, ne iş yapıyor, daha önce hangi görevlerde bulundu?" gibi sorulara yanıt arıyor. Fatma Meriç Yılmaz ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

FATMA MERİÇ YILMAZ KİMDİR?

Fatma Meriç Yılmaz, akademik ve yönetsel başarılarıyla öne çıkan, Türkiye'nin sağlık ve insani yardım alanında önemli görevler üstlenmiş bir tıp profesörüdür. 1975 yılında Ankara'da doğan Yılmaz, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Tıbbi biyokimya alanındaki uzmanlığı ve akademik kariyeri boyunca sayısız bilimsel çalışmaya imza atmıştır.

Sağlık Bakanlığı'nda üst düzey yöneticilik yapmış, laboratuvar yönetimi ve sağlık politikaları gibi kritik alanlarda sorumluluklar üstlenmiştir. Yıllardır Kızılay bünyesinde çeşitli görevler alan Yılmaz, 9 Temmuz 2023 tarihinde Kızılay'ın ilk kadın genel başkanı olarak göreve gelmiş ve bu unvanla tarihe geçmiştir.

FATMA MERİÇ YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Fatma Meriç Yılmaz, 1975 doğumludur. 2025 yılı itibarıyla 50 yaşındadır. Tıp eğitiminden akademik yükselişine, kamu görevlerinden Kızılay Başkanlığı'na kadar uzanan yoğun ve başarılı bir kariyer geçmişine sahiptir.

FATMA MERİÇ YILMAZ NERELİ?

Fatma Meriç Yılmaz, Ankara doğumludur ve yaşamının büyük bölümünü Ankara'da sürdürmüştür. Hem eğitim hayatı hem de kamu görevlerinin büyük çoğunluğu Ankara merkezlidir. Akademik kariyerine de Ankara'da başlamış, çeşitli hastane ve üniversitelerde görev almıştır.

FATMA MERİÇ YILMAZ EVLİ Mİ?

Evet, Fatma Meriç Yılmaz evlidir ve üç çocuk annesidir. Yoğun iş temposuna ve üst düzey sorumluluklarına rağmen aile yaşamını da sürdüren Yılmaz, hem anne hem de lider kimliğiyle dikkat çeken bir isimdir.

FATMA MERİÇ YILMAZ'IN KARİYERİ

Fatma Meriç Yılmaz'ın kariyeri, hem bilimsel hem yönetsel alanlarda oldukça zengin bir yolculuğa sahiptir. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Yılmaz, uzmanlık eğitimini Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tamamladı. Aynı hastanede başasistan olarak görev yaptı ve 2008 yılında doçent, 2014 yılında ise profesör unvanını aldı.

2010'dan itibaren Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Klinik Şef Yardımcısı, ardından Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Tıbbi biyokimya alanında eğitim verdi, araştırmalar yaptı ve uluslararası yayınlar yayımladı.

2012-2015 yılları arasında laboratuvar yöneticiliği yaptıktan sonra, sağlık bürokrasisine geçiş yaptı. 2015-2016 yıllarında Ankara 1. Bölge Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri, 2016-2017'de ise Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev aldı.

Aynı zamanda TÜBİTAK BİDEP Danışma Kurulu, Sağlık Bakanlığı Tıbbi Laboratuvar Bilim Kurulu ve uluslararası bir kuruluş olan IFCC'nin C-NPU Komisyonu gibi birçok bilimsel kurulda görev aldı.

2015'ten itibaren Türk Kızılayı'nda Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak hizmet verdi. 9 Temmuz 2023'te Kızılay Genel Başkanı seçilerek, bu göreve gelen ilk kadın başkan oldu.