Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy'den aday mı? Maçoğlu Kadıköy Belediye Başkanı adayı mı olacak?

Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy'den aday mı? 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde Ankara kulislerindeki hareketlilik sürüyor. Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun, Türkiye Komünist Partisi tarafından Perşembe günü İstanbul Kadıköy'den aday gösterileceği iddia edildi. Peki, Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy'den aday mı? İşte detaylar...

FATİH MEHMET MAÇOĞLU KADIKÖY ADAYI MI?

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesi kulislerdeki hareketlilik sürerken, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ile ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü. Maçoğlu'nun Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy Belediye Başkan adayı olacağı ve isminin perşembe günü açıklanacağı öne sürüldü. Komünist başkanın Kadıköy'den aday gösterilmesinin CHP'nin işini bir hayli zorlaştırabileceği yorumları yapılıyor.

KOMÜNİST BAŞKAN İÇİN ANKET ÜSTÜNE ANKET YAPILMIŞ

2024 Mart ayında yapılacak yerel seçimler öncesinde CHP'yi epey zorlayacak bir iddia gündeme geldi. Türkiye Komünist Partisi'nin İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu aday göstereceğini belirten eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş, "Sosyalist Meclisler Federasyonundaki arkadaşlarla konuştuğumda şu bilgiyi edindim; Bir, Fatih Mehmet Maçoğlu için İstanbul'un 5 ilçesi İzmir'in 2 ilçesinde kamuoyu araştırması yapılmış.

"EN YÜKSEK DÖNÜŞ YÜZDE 65 İLE KADIKÖY'DEN"

En yüksek dönüş %65 ile Kadıköy'den, %63'de Bakırköy'den olmuş. Ben bu bilgiyi veren arkadaşlara dedim ki "%65 Kadıköy'den dönüş ne demek?" dedim. Bir araştırmada İstanbul'da 4 bin 500 kişi "Eğer Fatih Mehmet Maçoğlu Kadıköy'den aday olursa hem oy veririm hem destek veririm" demiş. Bu da %65' e tekabül ediyormuş" dedi.

PERŞEMBE GÜNÜ RESMEN AÇIKLANACAK

2 ay önce katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili bir kulis verdiğini de hatırlatan Yarkadaş, "Benim edindiğim bilgi bu çalışma yarın ya da öbür gün tamamlanıyor ve Fatih Mehmet Maçoğlu muhtemelen Perşembe günü Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy adayı olarak açıklanacak.

CHP'DE DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK HAMLE

Aday olarak açıklandığında eğer Türkiye İşçi Partisi de oradan bir aday çıkartırsa ki TİP'in de böyle bir niyeti vardı. Bu noktada da Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Ben nasıl olsa orayı kazanıyorum" deme rahatlığının olmaması gerekir" dedi.

İSTANBUL'DA YAŞAYANLARA MAÇOĞLU SORUSU

Öte yandan İstanbul'da yaşayan bazı vatandaşlara da telefonla anket yapıldığı ve Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Kadıköy adayı olması durumunda oy verip vermeyeceklerinin sorulduğu öğrenildi.