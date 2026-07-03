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AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten Artvin'e peş peşe yatırım müjdeleri

AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten Artvin'e peş peşe yatırım müjdeleri
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AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Ankara'daki yoğun bakanlık temaslarının ardından Artvin'e kazandırılacak dev projeleri açıkladı. Yusufeli ilçesinde inşa edilecek 191 afet ve 127 sosyal konuttan oluşan toplam 318 konutluk projenin ihalesinin 17 Temmuz'da yapılacağını müjdeleyen Çelik, kent ekonomisini canlandıracak Arhavi OSB, Küçük Sanayi Sitesi yatırımları ile ilçeye kazandırılacak 150 yataklı öğrenci yurdunun protokollerinin tamamlandığını duyurdu.

  • Yusufeli ilçesinde 318 konutun ihalesi 17 Temmuz'da yapılacak.
  • Yusufeli'ne 150 yataklı öğrenci yurdu yapılacak.
  • Artvin Küçük Sanayi Sitesi ve Arhavi OSB projeleri için nihai değerlendirmeler yapıldı.

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Artvin ve ilçelerine yönelik önemli yatırım ve projelerini kamuoyuyla paylaştı.

ARTVİN'E DEĞER KATACAK

Ankara'da gerçekleştirdiği bakanlık temaslarının ardından açıklamalarda bulunan Çelik, konut, sanayi ve eğitim alanlarında hayata geçirilecek projelerin Artvin'e değer katacağını söyledi.

Çelik, ilk olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile bir araya gelerek Artvin ve ilçelerinin ihtiyaçları ile yatırım taleplerini değerlendirdiklerini belirtti. Bakan Kurum'a desteklerinden dolayı teşekkür eden Çelik, görüşmenin verimli geçtiğini ifade etti.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile de görüşen Çelik, Artvin Küçük Sanayi Sitesi ile Arhavi Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projelerine ilişkin nihai değerlendirmelerin yapıldığını açıkladı. Söz konusu yatırımların Artvin ekonomisine ve istihdamına önemli katkılar sağlayacağını belirten Çelik, projelerin hayırlı olmasını diledi.

YUSUFELİ'NE 318 KONUT İHALESİ 17 TEMMUZ'DA

Faruk Çelik, Yusufeli ilçesinde yapılacak 318 konutun ihalesinin 17 Temmuz'da gerçekleştirileceğini duyurdu. Konutların 71'i Sancak Mahallesi'nde, 145'i Livane Mahallesi'nde, 102'si ise Kaçkar Mahallesi'nde inşa edilecek.

Projede 191 adet 3+1 afet konutu ile 127 adet sosyal konut yer alacak. Sosyal konutların 12'si 1+1, 115'i ise 2+1 dairelerden oluşacak.

150 YATAKLI ÖĞRENCİ YURDU YAPILACAK

Yusufeli'ne bir müjde de eğitim alanında geldi. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ın öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında ilçeye 150 yataklı öğrenci yurdu kazandırılacak.

Protokolün, TÜRK-İŞ yetkilileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Prof. Süleyman Şahin tarafından imzalandığını belirten Çelik, katkılarından dolayı Ergün Atalay'a teşekkür ederek yatırımın Yusufeli'ne hayırlı olmasını temenni etti.

Artvin'e yönelik yatırımların süreceğini vurgulayan Faruk Çelik, kentin kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com
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