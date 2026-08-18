Çocuklarının yanında karısına küfürler yağdıran adam kendini böyle savundu! İddiaları vahim

Esenyurt'ta Serra Biber isimli bir kadın, iki çocuğunu bırakmak için boşanma aşamasındaki eşinin mekânına gitti. Genç kanın, paylaştığı videoda eşinin kendisine saldırdığını ve hakaretler ederek ağza alınmayacak küfürler ettiğini öne sürdü.

Olay, dün Esenyurt Aşık Veysel Mahallesi'nde yaşandı. Serra biber isimli kadın, 8 yıllık evliliğini bitirmek isteyince eşi tarafından sürekli olarak psikolojik baskı gördüğünü iddia etti.

Genç kadın, dün ise çocuklarını eşine teslim ettiği sırada yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

TARAFLAR ARASINDAKİ DİYALOG

Görüntülerde şahsın, çocuklarını eşinin arabasına bindirdiği, bu sırada kadın tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındığı, kadının “Vursana bir daha, geç annecim baban size vurmadan bir daha” dediği, erkeğin ise “Meyve suyu içecek misiniz babacığım” dediği, bunun üzerine kadının, “Açtı çocuklar geri zekâlı, 2 saat bakacaktın çocuklara” dediği, erkeğin ise “Sen bakacaksın ulan ben mi bakacağım” dediği, kadının ise tekrar “Vursana bir daha” demesi üzerine erkeğin “Ben mi sana vuracağım” diyerek tartıştıkları, sonrasında ise öfkesine hakim olamayan şahsın genç kadına ağır hakaretler ettiği görülüyor.

KÜFREDİP ÜSTÜNE YÜRÜMÜŞTÜ: SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Olayın medyada “kadına şiddet” haberi olarak yer almasının ardından sessizliğini bozan şahıs, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Paylaştığı videoda boşanma aşamasında olduğu eşinin çocukları kapısına bırakarak, 'İstersen bunları kuruma ver, ben bu çocuklara bakmayacağım' diyerek kendisini tehdit ettiğini, eşinin çok fazla dava kaybettiğini ve bunların ‘planlı’ olduğunu savundu.

Çocuklarını 15 günde bir aldığını söyleyen şahıs, eşinin olay çıkardığı için hem oturduğu siteye hem de mekanına giriş izni olmadığını söyleyerek, eşinin kendisinden malını istediğini iddia etti.

“ÇOCUKLARI PARA İÇİN KULLANIYOR”

Kadının kocasının açıklaması şöyle:

"Yaşadığı eve erkek getiriyor, eskortluk yaptığına dair haberler geliyor. Çocukları kapıma bırakıp 'İstersen bunları kuruma ver, ben bu çocuklara bakmayacağım' diye beni tehdit eden, kaybettikleri davalardan dolayı yaptıkları planlı eylemler bunlar. Normalde çocuklarımı 15 günde bir alıyorum Cumartesi ve Pazar günleri. Bakın o kadar planlı bir eylem ki; Pazartesi günü bulunduğum mekâna geliniyor. Giriş izni olmadığı için -çünkü olay çıkarttı burada, bundan dolayı siteye girişi de yasak- çünkü çocukları kapıma bırakıp 'İstersen bunları kuruma ver, ben bu çocuklara bakmayacağım çünkü sen malları bana vermiyorsun' diye beni tehdit eden bu kadar aşağılık bir anne!

Çocukları bile para pul için kullanan... Ailesi de böyle. Ailesinin ne kadar dosyası var açın bakın. Kaç tane şikâyet var hakkında CİMER'de, orada, burada açın bakın. Kız kardeşi aynı keza. Ailesi bunları satmış zamanında, satıyormuş hala kız kardeşine dahil ya. İnanılmaz bir şekilde kandırıldım, mağdur edildim. Kendi evimden kapı dışarı edildim. Bütün mallarım çalındı annesi, kız kardeşi ve babası tarafından.

Bu insanların ne kadar kirli olduğunu öngöremedim, bu da benim kendi hatam. Bu kadın benden evlenmeden önce annesi babası tarafından satılıyor, adliyede haberleri geliyor bana yeni yeni eşim dostum arkadaşlarım tarafından. 'Kadın cinayetlerini anlayabiliyorum' demek bana zul geliyor ama cinnet anında insanlar birçok şeyi düşünemiyor. Ama ben hayatım boyunca, yaşım 42, hayatım boyunca hiçbir kadına elimi kaldırmadım.

Ben hala evlatlarım için sakin kalmaya çalışıyorum. Biraz empati yapın. Allah kimseye vermesin, Allah kimseyi bu duruma düşürmesin ya Rabbim! Ama ettiğim küfürlerden dolayı, siz de bunları duyduğunuz için sizlerden de özür diliyorum; çünkü artık son noktaya gelmiştim."

Kaynak: Haberler.com