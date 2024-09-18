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Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli?

Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli?
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Ezgi Sertel, tanınmış bir televizyon sunucusu ve yemek kitabı yazarıdır. Sertel'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. 1 Ekim 1981 tarihinde Karabük'te dünyaya gelen Sertel, kariyerine ilk olarak televizyon dünyasında sunuculuk yaparak adım atmıştır. Peki, Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!

Ezgi Sertel, 2016 yılında kendisi gibi ünlü bir isim olan oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlenmiştir. Çiftin evliliği, medyada ve takipçileri arasında büyük ilgi görmüştür. 2020 yılında ikiz bebekleri dünyaya gelen Sertel, anne olduktan sonra da kariyerine devam ederek hem profesyonel hem de aile yaşamını başarıyla sürdürmüştür. Peki, Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

EZGİ SERTEL KİMDİR?

Ezgi Sertel 1 Ekim 1981'de Karabük'ün Safranbolu ilçesinde doğdu. İstanbul Üniversitesi Orman Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 2007 yılında Samanyolu TV'de yayınlanan Tek Türkiye dizisinde oynadığı Zeynep Öğretmen karakteriyle tanınmıştır. Daha sonra Tek Türkiye dizisinden ayrılmıştır. 2006 yılında yayına giren Yağmurdan Sonra adlı dizide Leyla öğretmen karakteriyle izleyici karşısına geçmiştir. Oyunculuğun yanı sıra sunuculuk da yapan Ezgi Sertel, Show TV'de yayınlanan Lezzet Haritası isimli programla Anadolu'da birçok şehri dolaşarak o şehrin yemeklerini ve kültürünü tanıtmıştır. 7 Eylül 2020 tarihinde TRT 1 ekranlarında yayımlanmaya başlayan ve 2021 yılında sona eren Fazlası Zarar adlı yarışma programının sunuculuğunu yapmıştır.

Ezgi Sertel, 22 Kasım 2021 tarihi ile 26 Kasım tarihinde Gelinim Mutfakta programın sunucusu olmuştur. Toplamda bir hafta boyunca programın sunuculuğunu yapmıştır. Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlidir. Ozan Murat Çobanoğlu'nun gelinidir. Ocak 2020'de, erkek ikizleri Tibet ve Mert dünyaya geldiler.

Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli?

Ezgi Sertel kimdir? Ezgi Sertel kaç yaşında, nereli?

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