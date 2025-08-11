Eylül Tumbar, son günlerde sosyal medyada adından sıkça söz ettiren ve Türkiye gündemini takip eden birçok kişinin dikkatini çeken isimlerden biri oldu. Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde amcasını kaybettiğini açıklamasıyla gündeme gelen Tumbar, yaşadığı bu acı olayın ardından daha da fazla merak edilmeye başlandı. Takipçileri, Eylül Tumbar'ın hayatı, geçmişi ve kariyer yolculuğu hakkında detaylı bilgi arayışına girdi. Eylül Tumbar ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Eylül Tumbar kimdir? Eylül Tumbar kaç yaşında ve nereli?

EYLÜL TUMBAR KİMDİR?

Eylül Tumbar, genç yaşına rağmen dikkat çekici oyunculuğuyla ekranlarda kendine sağlam bir yer edinmeye başlayan yetenekli bir isimdir. Oyunculuk kariyerine adım attığı ilk günden bu yana doğal oyunculuğu, güçlü mimikleri ve sahneye olan hakimiyetiyle izleyicilerin ilgisini çekmiştir. Kısa sürede hem televizyon hem dijital projelerde yer alarak kendine geniş bir hayran kitlesi oluşturmayı başarmıştır. Eğitimini oyunculuk üzerine tamamlayan Tumbar, kamera karşısında gösterdiği başarılı performansla yapımcıların ve yönetmenlerin de ilgisini çekmiş; çeşitli diziler ve projelerle adından söz ettirmiştir. Özellikle gençlik temalı yapımlarda gösterdiği samimi ve içten performans, onu ekran başındaki genç izleyicilerle güçlü bir bağ kurmaya itmiştir. Son dönemde sosyal medyada da aktif olarak yer alan Tumbar, gündeme dair paylaşımları ve kişisel yaşamına dair samimi içerikleriyle takipçileriyle güçlü bir iletişim kurmaktadır. Balıkesir Sındırgı'da yaşanan 6,1 büyüklüğündeki depremde amcasını kaybettiğini duyurmasıyla gündeme gelen genç oyuncu, yaşadığı bu acı kaybın ardından takipçileri tarafından daha yakından tanınmak istenmiştir.

EYLÜL TUMBAR KAÇ YAŞINDA?

Eylül Tumbar, 19 Ağustos 2002 doğumlu bir oyuncudur. 2025 itibarıyla 23 yaşında olan genç yetenek, İzmir doğumlu ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü mezunudur

EYLÜL TUMBAR NERELİ?

Eylül Tumbar, 19 Ağustos 2002 tarihinde İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'de dünyaya gelmiştir. Hem doğum yeri hem de memleketi olarak Çeşme, İzmir olarak bilinir. Genç yaşta oyunculuğa olan ilgisiyle dikkat çeken Tumbar, İzmir Ekonomi Üniversitesi Sinema ve Dijital Medya Bölümü'nde eğitimini tamamlamıştır. Kariyerine Netflix yapımı "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" dizisinde Bambi karakteriyle adım atmış ve ardından TRT 1'in "Kendi Düşen Ağlamaz" ve Kanal D'nin "Yalan" dizilerinde başrol oynamıştır. 2025 yılında ise "Bir Ömrün Sonbaharı" adlı sinema filminde başrol olarak yer almıştır.

EYLÜL TUMBAR DEPREMDE AMCASINI MI KAYBETTİ?

Eylül Tumbar, resmi X hesabından deprem sonrası yaptığı paylaşımda, "Akrabalarım Hamide Önbaş ve Nihat Önbaş, Balıkesir'de meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazı altında yardım bekliyorlar. Umarım en az zararla bu felaketi atlatırlar. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Depremin ardından yaklaşık iki saat geçmeden acı haberi duyuran Tumbar, "Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun. Yardım eden herkese teşekkür ederim." mesajını paylaştı.