Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu

Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu
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Bir ev sahibi tarafından kiracıdan istenen belgeler sosyal medyada büyük tepki gördü. Ev sahibi; kiracıdan findeks risk raporu, önceki ev sahibinden iyi niyet mektubu, adli sicil kaydı ve maaş bordrosu istedi. Bu durum, ev sahibi ve kiracı arasındaki ilişkilerin ve kiracıların karşılaştığı zorlukların bir kez daha gündeme gelmesine sebep oldu.

Türkiye'de barınma krizi giderek daha da şiddetlenirken, ev sahiplerinin kiracılardan talep ettiği belgeler, kamuoyunda büyük tepki topluyor. Sosyal medyada hızla yayılan son bir ilan, bu durumu gözler önüne serdi.

İSTEDİĞİ BELGELER ŞAŞKINLIK YARATTI

İnternette yayınlanan bir ilanda, bir ev sahibi potansiyel kiracıdan Findeks kredi notu raporu, önceki ev sahibinden alınmış iyi niyet mektubu, adli sicil kaydı ve güncel maaş bordrosu gibi belgeler talep etti. Bu talepler, kiracıların zorlu yaşam koşullarını daha da zorlaştıran, neredeyse banka kredisi şartlarını aratacak düzeyde. Sosyal medya kullanıcıları, ev sahiplerinin bu tür taleplerinin, barınma hakkını ihlal ettiğini belirterek, durumu sert bir şekilde eleştirdi.

Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

İlanın sosyal medyada gündem olmasının ardından kullanıcılardan tepki yağdı. Kullanıcılardan gelen bazı yorumlar şu şekilde: "Birde haklı demişler çok şükür kendi evim var ama bu istenenler tamamen özgürlüğe aykırı şeyler asla isteyemez"

Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu

Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu

Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu

Ev sahibinin kiracıdan istediği belgeler sosyal medyada gündem oldu

Haberler.com / Selcan Tüten - Emlak
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıŞaziye Ceyhan:

Evim olup kiraya versem bende adli sicil isterim. Sayılı mühendis diye evi kiraya vermiştim, su ve elektrık borcu bıraktıgı yetmiyormuş gibi kirasını ödemeden çıkmıştı...

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Findeks risk raporu ve adli sicil talep edebilir. Bu çok normal bir durum. Bir çok alım satım kiralama ticaret gibi durumlarda risk raporu istenir. 1 yıllık peşin dememiş ,çocukluya bekara vermem dememiş. Sadece yasal olan bir hakkı talep etmiş.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

En iyi kşracı , kşra borcunu zamanında ödeyendir. Hele ki yıllık ödeme şartı konulmuşsa , iki taraf için de bir yıl boyunca rahatlık demektir...

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