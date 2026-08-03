Haberler

Çekmeköy'de yol verme kavgası: Tekmeli yumruklu saldırı kamerada

Çekmeköy'de yol verme kavgası: Tekmeli yumruklu saldırı kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çekmeköy Taşdelen Mahallesi'nde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, yolcuların da katılmasıyla tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Otomobil sürücüsü, minibüsten inen kişilerin saldırısına uğrayarak yere düştü ve tekmelendi. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇEKMEKÖY'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, yolcularında dahil olmasıyla kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 2 Ağustos akşam saatlerinde Taşdelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü araçlarını durdurarak tartışmayı sürdürdü. Bu sırada araçlardaki yolcularında dahil olmasıyla kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Minibüsten inen kişiler, otomobil sürücüsüne yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen sürücüye, saldırganlar yerde de tekme attı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cem Küçük'ün tutuklandığı soruşturma büyüyor! Gazeteci Tahir Sarıkaya da gözaltına alındı

Cem Küçük soruşturması büyüyor! Bir gazeteci daha gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da konaklayan Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Doğruysa vahim! Rus turistin çektiği video büyük tartışma yarattı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye başkanı kalmadı

Çok partili dönemde bir ilk! Koca kentte CHP'li belediye kalmadı
İmzayı attı! Çorum FK'ya AZ Alkmaar'dan lige damga vuracak transfer

İmzayı attı: Çorum FK'ya Hollanda devinden lige damga vuracak transfer
Altay taraftarından şehre tepki

Koca şehre damga vuran protesto
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu görevden uzaklaştırıldı

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu için yeni karar
Bir zamanlar Fenerbahçe'deydi! Aylardır kulüpsüz olan Harun Tekin'in yeni adresi şaşırttı

Aylardır kulüpsüz olan Harun Tekin'in yeni adresi şaşırttı
Tıp dünyasında çığır açan operasyon: Anne karnında ameliyat edildi

Tıp dünyası bu mucizeyi konuşuyor: Doktorlar inanılmazı başardı