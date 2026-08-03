Çekmeköy'de yol verme kavgası: Tekmeli yumruklu saldırı kamerada

ÇEKMEKÖY'de iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma, yolcularında dahil olmasıyla kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 2 Ağustos akşam saatlerinde Taşdelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü araçlarını durdurarak tartışmayı sürdürdü. Bu sırada araçlardaki yolcularında dahil olmasıyla kısa sürede büyüyen tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Minibüsten inen kişiler, otomobil sürücüsüne yumruklarla saldırdı. Aldığı darbelerle yere düşen sürücüye, saldırganlar yerde de tekme attı. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yaşananlar çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı