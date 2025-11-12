Eşref Rüya 22. bölüm neden yok, nereden izlenir? Kanal D YouTube'da yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Eşref Rüya son bölüm full nereden izlenir? Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Eşref Rüya, bu hafta yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Dizi ekibinden yapılan açıklamada, yayın tarihine ilişkin kararın yakın zamanda yaşanan acı olay nedeniyle alındığı bildirildi.

EŞREF RÜYA 22. YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Kanal D ekranlarında her Çarşamba akşamı yayınlanan Eşref Rüya dizisinin 22. bölümü bu hafta izleyiciyle buluşmayacak. Dizi ekibinden yapılan resmî açıklamaya göre, 20 askerimizin şehit olduğu kargo uçağı kazası nedeniyle bölümün yayını ertelendi. Yapım ekibi, bu acı olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Eşref Rüya 22. bölümümüz bu akşam yayınlanmayacaktır. Hayatını kaybeden kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Ekip, yeni bölümün gelecek hafta ekranlarda olacağını belirtirken, bu hafta herhangi bir tekrar yayını veya özel bölüm paylaşımı yapılmayacağı açıklandı. Böylece dizi, 22. bölümüyle bir sonraki Çarşamba akşamı kaldığı yerden devam edecek.

EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM FULL İZLE

Her hafta yoğun ilgi gören yapım, suç dünyasının ortasında geçen dramatik hikayesiyle dikkat çekiyor. Eşref'in suç dünyasındaki mücadelesi ve içsel çatışmalarını konu alan dizi, karakterlerin derinlikli anlatımıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor. 22. bölüm ise dizinin hikâyesinde önemli gelişmeleri barındırıyor olacak.

EŞREF RÜYA 22. YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Dizinin 22. bölümü yayınlandığında, her zaman olduğu gibi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Ayrıca yeni bölüm yayından sonra Kanal D'nin resmi internet sitesinde ve Kanal D YouTube kanalında da izlenebilecek. Dizi severler, yayın sonrası bölümü Kanal D Dijital ve Kanal D Now platformları üzerinden de takip edebilecek.

EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM YOUTUBE'DA FULL TEK PARÇA YAYINLANACAK MI?

EŞREF RÜYA 22. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizi ekibinin yaptığı resmî açıklamaya göre Eşref Rüya dizisinin 22. bölümü bu hafta ekranlara gelmeyecek ve gelecek hafta yayınlanacak. Böylece dizi, önümüzdeki Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyiciyle yeniden buluşacak.

Eşref Rüya yeni bölümü neden yayınlanmadı?

Dizinin 22. bölümü, kargo uçağı kazasında 20 askerin şehit olması nedeniyle yayınlanmadı. Yeni bölüm 19 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanacak.