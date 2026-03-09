Eski karısını pompalı tüfekle yaraladı, iş yeri sahibi tarafından vuruldu

Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Pazar Mahallesi'ndeki bir otelin altında bulunan iş yerinde çalışan Nuray E.'nin (41) yanına öğle saatlerinde eski eşi Fatih K. (45) geldi.

ESKİ KARISINI POMPALI TÜFEKLE YARALADI, İŞ YERİ SAHİBİ TARAFINDAN VURULDU

Burada ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Fatih K., yanında getirdiği pompalı tüfekle Nuray E.'yi bacağından vurarak yaraladı. Nuray E.'nin gönül ilişkisi olduğu iddia edilen iş yeri sahibi İlyas B. (55) de Fatih K.'yi tüfekle kolundan yaraladı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken, ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından İlyas B. gözaltına alındı.