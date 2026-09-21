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Rusya'nın gece Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırılarında üçü çocuk 4 kişi öldü

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Rusya'nın Kiev bölgesine gece düzenlediği İHA saldırılarında üçü çocuk 4 kişi öldü, bir kişi yaralandı. Yetkililer Fastiv'de 24'ten fazla noktanın vurulduğunu, evler ve sanayi binalarının hasar gördüğünü bildirdi.

Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'nın Kiev bölgesine düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırılarında üçü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, dün Ukrayna'nın düzenlediği saldırıların ardından gece saatlerinde Ukrayna'yı hedef aldı. Kiev bölgesine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırılarında üçü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, bir kişinin yaralandığını, İHA parçalarının başkent Kiev'in çeşitli bölgelerine düştüğünü bildirdi.

Kiev Şehir Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkachenko ise güneybatıdaki Fastiv'in en fazla hasar gören bölge olduğunu belirterek, aralarında evler, sanayi ve altyapı binaları, bir tarım işletmesinin arazisi ve araçların da bulunduğu 24'ten fazla noktanın vurulduğunu aktardı.

Rus güçleri, Sumy ve Kramatorsk kentlerini de hedef alırken, saldırılarda 2 kişi öldü.

Moldova hava sahasına İHA girdi

Ukrayna'nın batı sınırındaki Moldova'da ise bir İHA hava sahasına girdi. Moldova Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, başkent Kişinev'in kuzeyinde yaşanan olayı kınadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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