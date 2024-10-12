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Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?
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Son dakika Erzurum'da deprem! Erzurum'da son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bu gece Erzurum'da meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Erzurum deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Erzurum'da deprem ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu? İşte Erzurum deprem son dakika haberi...

Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son dakika Erzurum'dameydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Erzurum yakınlarında kaç şiddetinde deprem oldu sorusu gündeme taşındı. Erzurum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 12 Ekim Erzurum'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizde...

VAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD verilerine göre Erzurum'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'ne göre ise depremin büyüklüğü 4,0 olarak açıklandı.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu?

Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu?

Erzurum deprem mi oldu? Erzurum'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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