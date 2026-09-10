Haberler

Raphinha'nın durmaya niyeti yok: Tarihe geçti

Raphinha'nın durmaya niyeti yok: Tarihe geçti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Barcelona forması giyen Raphinha, 21. yüzyılda sezonun ilk 5 maçında da ağları havalandıran ilk Barcelona oyuncusu oldu.

İspanya La Liga devi Barcelona'da Brezilyalı hücum oyuncusu Raphinha, sezona fırtına gibi bir başlangıç yaparak kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞDU

Teknik direktör Hansi Flick göreve gelmeden önce takımdan ayrılacak isimler arasında gösterilen 29 yaşındaki kanat oyuncusu, Alman çalıştırıcının sisteminde adeta yeniden doğdu ve sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

21. YÜZYILDA BİR İLK

Geçtiğimiz sezonu tüm kulvarlarda çıktığı 33 karşılaşmada 21 gol ve 8 asistlik etkileyici bir skorer katkısıyla tamamlayan Raphinha, yeni sezonda vites artırdı. Sezonun ilk 5 resmi müsabakasında rakip fileleri 8 kez havalandıran ve 1 de asist yapan Brezilyalı yıldız, kırılması güç bir rekorun sahibi oldu. Raphinha, bu performansıyla 21. yüzyılda Barcelona formasıyla çıktığı ilk 5 resmi maçın tamamında da skor üretmeyi başaran ilk futbolcu unvanını elde etti.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar

Mehmet Akif Ersoy ile ilgili mahkemeden karar
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 1 tutuklama

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında ilk tutuklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gelibolu'da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi

Hesap kesildi: İş adamının erkek 2 çocukla basıldığı otel için karar

Ev sahibi çifti öldüren kiracının evinden çok sayıda silah çıktı

Hepsi, İstanbul'da vahşete imza atan caninin evinden çıktı
Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem

Dünyaca ünlü golcü, Türk teknik adama rest çekti: O varsa milli takıma gelmem
Fenerbahçe'de korkutan sakatlık

Fenerbahçe'de maçın önüne geçen kara haber
Süperstar'ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş

Nilüfer kahkahalarla anlattı: Süperstar'ın formunun sırrı belli oldu
Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Arda Turan, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınlar ne var ne yok anlattı

Cinsel ilişkiye girdiği kadınlar mahkemede ne var ne yok anlattı