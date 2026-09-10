Haberler

Çin’de tersanedeki kargo gemisinde yangın: 25 ölü

Güncelleme:
+44 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin’in Qingdao kentindeki bir tersanede onarım gören yabancı kargo gemisinde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Qingdao kentindeki bir tersanede onarım gören yabancı kargo gemisinde çıkan yangında 25 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in doğusundaki Qingdao kentinde bulunan Qingdao Beihai tersanesindeki "Ocean Melody" adlı gemide onarım ve denetim çalışmaları sırasında yerel saatle 11.15 civarında yangın çıktı. Gemide bulunan 42 kişiden 25'i hayatını kaybetti, 12 kişi tahliye edilirken, 5 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Yangın öğleden sonra söndürüldü.

LSEG gemi takip verilerine göre 20 yaşındaki gemi Liberya bayraklı, Yuyangkunpeng Shanghai SHP Mgm tarafından yönetilen ve Huili Shipping Co LTD'nin kayıtlı sahibi olarak listelenen bir kuru yük gemisi. Verilere göre gemi 31 Ağustos'ta Qingdao tersanesine geldi.

Tersane, dünyanın en büyük gemi inşa şirketlerinden biri olan Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi (CSSC) tarafından kontrol ediliyor.

CSSC'ye ait Qingdao biriminin internet sitesinde yer alan 2022 tarihli bir işe alım ilanında, tersanenin yıllık 3 milyon tonluk gemi inşa kapasitesine sahip olduğu ve yılda 212 gemiyi onarabileceği belirtiliyordu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı

Kilolarca altınlı “mizansen” düğünün perde arkası ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Roma maçına saatler kala taraftarı ayağa kaldıran açıklama

Roma maçına saatler kala harekete geçti
Kongo'da korkunç yangın: 15 öğrenci yanarak can verdi

Ülke şokta! Alevler okulu yuttu, öğrenciler yanarak can verdi

Sanayi sitesi Teksas’a döndü! Tüfekle ateş etti, araçla böyle ezildi

Film sahnelerini aratmayan anlar kamerada! Eline alıp böyle geldi
Kocaeli'de üzerine sıcak su dökülen genç hayatını kaybetti

Evinde yaptığı sıradan hareket sonu oldu
Dünyanın en dar otomobili görenleri şaşkına çevirdi! Sadece 50,20 cm

Park sorununu kökünden çözecek icat bir tamirciden geldi
Kudüs'te bebek mamalarında korkunç tuzak! 5 çocuk hastanelik oldu

Sen insan olamazsın!
2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı: Buradaki erkeklerde sorun var

2 yıllık vize aldığı ülkede 2 hafta dayanamadı! Apar topar ayrıldı