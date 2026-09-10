Süperstar'ın form sırrı belli oldu: Ziyafet masasında bile yeşil elma yemiş

Türk müziğinin efsane isimleri Nilüfer, Sezen Aksu ve Ajda Pekkan’ın bir araya geldiği özel beş çayı buluşmasından tebessüm ettiren bir detay ortaya çıktı. Nilüfer, katıldığı bir programda üç dev ismin ev buluşmasında yaşanan eğlenceli anları ilk kez paylaştı.

"BİZ DOLMALARI GÖTÜRÜRKEN AJDA YEŞİL ELMA YEDİ"

Sezen Aksu ile birlikte kısır ve zeytinyağlı dolmaların tadını çıkardıklarını belirten Nilüfer, Ajda Pekkan’ın öz disiplinine hayran kaldıklarını dile getirdi. Buluşmadan bir gün önce diyetisyeniyle görüşen Süperstar’ın ikramlara dokunmayıp sadece yeşil elma yediğini söyleyen Nilüfer, olayı şu sözlerle anlattı:

"Biz Sezen'le kısırları, dolmaları götürürken Ajda bir yeşil elma yedi. Bir gün evvel diyetisyeniyle görüşmüş. Kırk yılda bir bir araya gelmişiz, ben kendimi bıraktım ama Ajda o disiplininden ödün vermedi."

Türk pop müziğine damga vuran üç dev ismin bu samimi ve eğlenceli anları, sosyal medyada da kısa sürede geniş yer buldu. Süperstar Ajda Pekkan'ın yıllara meydan okuyan formunu ve fit görünümünü nasıl koruduğu da bu anıyla bir kez daha kanıtlanmış oldu.