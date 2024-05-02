Ertesi gün hapı, korunmasız cinsel ilişki sonrasında veya doğum kontrol yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda hamileliği önlemek için kullanılan bir acil doğum kontrol yöntemidir. Yüksek düzeyde progesteron içeren bu haplar, gebeliği engellemek için yumurtalığın ovülasyonunu durdurur veya rahim iç duvarını değiştirerek döllenmiş yumurtanın tutunmasını önler.Ertesi gün hapı ne zaman kullanılır? Ertesi gün hapı yan etkileri neler? İşte merak edilenler...

ERTESİ GÜN HAPI NEDİR?

Ertesi gün hapı, korunmasız cinsel ilişki sonrasında veya doğum kontrol yöntemlerinin başarısız olduğu durumlarda hamileliği önlemek için kullanılan bir acil doğum kontrol yöntemidir. Yüksek düzeyde progesteron içeren bu haplar, gebeliği engellemek için yumurtalığın ovülasyonunu durdurur veya rahim iç duvarını değiştirerek döllenmiş yumurtanın tutunmasını önler. Ancak, erişkinler için reçete gerektirmez. Birincil doğum kontrol yöntemi değildir, ancak acil durumlar için yedek bir koruma sağlar.

Ertesi gün hapı, içeriğinde bulunan yüksek progesteron hormonu sayesinde geçici olarak yumurtlamayı engellemeyi sağlar. Korunmasız cinsel ilişki sonrasında, istenmeyen gebelik riskini azaltmak için kullanılır. En etkili olduğu süre ilk 72 saattir, ancak 5 güne kadar kullanılabilir ve bu süre içinde etkisini sürdürür. Ancak, eğer sperm yumurtaya ulaştıysa ve çok zaman geçmişse, hapın etkisi olmayabilir. Dolayısıyla, ertesi gün hapı gebeliği önlemek için kullanılır, ancak mevcut bir gebeliği sonlandırmaz.

ERTESİ GÜN HAPI YAN ETKİLERİ NELER?

Ertesi gün hapının en yaygın görülen yan etkisi adet düzensizliği olup, ara kanamalar, mide bulantısı, kusma, göğüslerde hassasiyet ve karın ağrısı da ertesi gün hapının yan etkileri arasında yer alır. Bunun yanı sıra, baş ağrısı ve dönmesi, yorgunluk, alt karın ağrısı ve kramplar, erken adet görme veya ağrılı adet kanamaları da görülebilir. Ertesi gün hapı kullanımı sonrasında oluşan kanama veya ağrılı adet görme gibi semptomlar yaşanıyorsa, bir uzmana danışmak önemlidir. Bu yan etkiler çoğunlukla hafif olsa da, ciddi semptomlar meydana gelirse mutlaka bir sağlık uzmanına başvurulmalıdır.

ERTESİ GÜN HAPI NE ZAMAN KULLANILIR?

Ertesi gün hapı, korunmasız cinsel ilişki sonrasında ilk 72 saat içinde kullanıldığında istenmeyen gebeliği önleme etkisi daha yüksektir. İlişki sonrası ilk 24 saat içinde kullanıldığında yaklaşık %98 oranında etkili olurken, ilk 72 saat içinde kullanıldığında bu oran %85-90 arasında değişir. Ancak, cinsel ilişki sonrası ilk 120 saat içinde dahi kullanıldığında hala etkili olabilir, ancak etkinlik oranı %75'in altına düşebilir.

Ertesi gün hapı, yumurtalıklar tarafından üretilen progesteron hormonunun sentetik bir versiyonu olan levonorgestrel içerir. Bu madde, yumurtlamayı geciktirerek gebeliği önler. Ayrıca, progesteronun normal çalışmasını durduran ulipristal asetat içeren doğum kontrol hapları da 120 saat içinde alınmalıdır.