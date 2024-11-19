Erkekler Günü hangi gün? Dünya Erkekler Günü nedir, nasıl ortaya çıktı?

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DÜNYA ERKEKLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Erkekler Günü, her yıl 19 Kasım'da kutlanır. Bu gün, erkeklerin toplumsal, kültürel, ailevi ve sağlık alanlarındaki katkılarını kutlamak ve erkeklerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla dünyada farklı ülkelerde çeşitli etkinliklerle anılmaktadır.

ERKEKLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Dünya Erkekler Günü'nün tarihi, 1999 yılına kadar uzanır. Trinidad ve Tobago'da faaliyet gösteren bir grup insan, erkeklerin sağlığı ve toplumda erkeklerin rolü hakkında farkındalık yaratmak için bu günü başlatmıştır. O tarihten itibaren, çeşitli ülkelerde bu gün, erkeklerin hakları, eşitliği ve toplumdaki yerleriyle ilgili tartışmaların yapıldığı bir gün haline gelmiştir.

Dünya Erkekler Günü, kadınlar için olan günlere (örneğin, Dünya Kadınlar Günü) bir denge oluşturmak, erkeklerin toplumsal sorunlarına dikkat çekmek ve erkek sağlığı, eğitim, aile hayatı gibi konularda farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat sunmaktadır.