Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi oyuncuları kim, konusu ne soruları, Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerini bir araya getiren filmi izlemeye hazırlananların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Senaryosunu Yavuz Turgul'un kaleme aldığı 1979 yapımı film, eski bir kan davası yüzünden sevdiği kızın babasını öldürmesi istenen Bilo'nun hikâyesini anlatıyor. Kadroda Adile Naşit, Münir Özkul ve İhsan Yüce gibi usta isimler de bulunuyor. Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin konusu ne? Tüm detaylar haberimizde…

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Erkek Güzeli Sefil Bilo filmi, İstanbul'un Çatalca ilçesinde çekildi. Köy hayatını ve kırsal yaşamı konu alan filmin sahneleri için Çatalca'nın doğal ve kırsal dokusu tercih edildi. Film, döneminin pek çok Yeşilçam yapımı gibi İstanbul'un şehir merkezine yakın köylerinde kurulan setlerde hayata geçirildi.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Erkek Güzeli Sefil Bilo, 1979 yılında çekildi. Komedi ve dram türlerini bir araya getiren film, 1980'e yaklaşan Türkiye'nin sosyal ve siyasi atmosferinin izlerini de taşıyor. Film, Şener Şen'in karakter oyunculuğundan başrol oyunculuğuna geçiş sürecindeki önemli yapımlardan biri olarak da gösteriliyor.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, eski bir kan davası yüzünden sevdiği kızın babasını öldürmesi istenen Bilo'nun hikâyesini anlatıyor. Saf ve iyi kalpli bir köy genci olan Bilo, köyün güzel kızı Cano'ya âşıktır. Ancak köyün ağası Maho Ağa da Cano'ya göz koymuştur. Cano'nun babası Memo, yıllar önce Bilo'nun babasını öldürmüş ve bu nedenle hapis yatmaktadır. Memo'nun hapisten çıkmasıyla birlikte köyde kan davası yeniden alevlenir ve Bilo'dan babasının intikamını alması beklenir. Sevdiği kız ile töre arasında kalan Bilo'nun yaşadıkları, film boyunca hem güldüren hem de düşündüren olaylara dönüşür.

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin oyuncu kadrosunda Yeşilçam'ın en sevilen isimleri yer alıyor:

İlyas Salman : Sefil Bilo

Şener Şen: Maho Ağa

Sevda Aktolga: Cano Kız

Adile Naşit: Sultan Bacı

Münir Özkul: Hüso Emmi

İhsan Yüce: Şivan Emmi

Mehmet Bulduk: Sümüklü Sülo

Nizam Ergüden: Jandarma Komutanı

Osman Bardakçı: Memo

Ekrem Dümer ve Hüseyin Kaşif: Toprak Dağıtan Memurlar

ERKEK GÜZELİ SEFİL BİLO FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Erkek Güzeli Sefil Bilo filminin yönetmenliğini, Türk sinemasının usta isimlerinden Ertem Eğilmez üstlendi. Filmin senaryosu Yavuz Turgul ve Sadık Şendil tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını Nahit Ataman'ın üstlendiği filmin görüntü yönetmenliğini Ertunç Şenkay, kurgusunu ise Turgut İnangiray yaptı.

FİLMİN SEVİLEN İKİLİSİ: İLYAS SALMAN VE ŞENER ŞEN

Erkek Güzeli Sefil Bilo, İlyas Salman ile Şener Şen'in Yeşilçam'da birlikte yer aldığı unutulmaz yapımlardan biri olarak biliniyor. İlyas Salman'ın saf ve sevimli Bilo karakteri ile Şener Şen'in kurnaz ve bencil Maho Ağa yorumu, filmin en çok konuşulan performansları arasında yer alıyor. Film, aradan geçen yıllara rağmen televizyonda her yayınlandığında geniş kitlelere ulaşmayı sürdürüyor.