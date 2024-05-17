ERKAN YOLAÇ KİMDİR? Erkan Yolaç neden öldü, kaç yaşındaydı, eşi kim? TÜM DETAYLAR!

"Evet Hayır" programı ile dikkatleri üzerine çeken Erkan Yolaç, 2018 yılında zatürre teşhisi ile yoğun bakıma alınmış ve tehlikeyi atlatarak sağlığına kavuşmuştu. Bir dönemin unutulmaz "Evet Hayır" programının sunucusu olan usta isim Erkan Yolaç, yeniden gündemde. Peki, ERKAN YOLAÇ KİMDİR? Erkan Yolaç nereli, neden öldü, eşi kim? İşte merak edilenler...

ERKAN YOLAÇ KİMDİR?

Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935 tarihinde Kırklareli'nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu Şeker Fabrikası'nın revirinde doğmuştur. Annesi Hikmet Hanım ve babası Mehmet Yolaç, Edirnelidir. Babası, zamanında Bulgaristan Sofya'dan göç etmiştir. Erkan Yolaç, 6 yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır. Faik adında bir kardeşi vardır.

Erkan Yolaç, bir sene Saint Joseph Lisesi'nde okudu ancak sınıfta kalınca eğitimine Fenerbahçe Stadı'nın yanındaki ve sonradan Kenan Evren Lisesi olan okulda devam etti. Babasının işi nedeniyle 1951'de Karabük'e taşındılar ve Erkan Yolaç, Kastamonu Lisesi'nde yatılı olarak eğitim gördü. Aynı yıl, 1951'de babası vefat etti.

Erkan Yolaç, babasının bir arkadaşı sayesinde Belediye Fen Dairesi'nde işe başladı. Bir gün belediye mikrofonundan duyuru okuması istendi ve belediye başkanı duyurusunu beğenince "Hep o okusun" diyerek onun ilk sunuculuk deneyimini başlatmış oldu. Bu dönemde bir yandan da tabelacılık yaparak geçimini sağladı ve zor da olsa liseyi bitirdi.

Erkan Yolaç, 1959 yılında Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimar olarak mezun oldu. Yedek subay olarak askere gittiğinde de orduevinde sunuculuk yaptı. Ayrıca, Ankara Radyosu'na sınavsız girerek bayram özel eğlence programlarında görev aldı.

Erkan Yolaç, eşi Asuman Tuğberk ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi açtı ve işlettiler. Bu atölyede "Yolaç Gömlekleri" adıyla gömlek üretimi yaparak satışa sundular.

ERKAN YOLAÇ EŞİ KİM?

Erkan Yolaç, 21 Mart 1976 tarihinde Türkiye güzeli Asuman Tuğberk ile evlendi. Bu evlilikten Göksu adında bir kızı ve Mehmet adında bir oğlu oldu. Her iki çocuğu da evlenip Amerika'ya yerleşmiştir.

Televizyon ve konfeksiyon işlerinin dışında kalan zamanlarını Tekirdağ'daki yazlık evlerinde geçiren Erkan Yolaç ve eşi Asuman Tuğberk, burada kendi dünyalarını kurmuştur.

Erkan Yolaç'ın filmleri şunlardır:

1973 - Sevda Yolu

1964 - Can Düşmanı

1964 - Yılların Ardından

1964 - Muhteşem Serseri

1962 - Lekeli Kadın

ERKAN YOLAÇ NEDEN ÖLDÜ?

TRT'nin fenomen yarışmalarından 'Evet-Hayır'ın sunucusu Erkan Yolaç, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uzun süredir yoğun bakımda olan Yolaç, 89 yaşındaydı. Ünlü ismin tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada, "Solunum sıkıntısı nedeni ile hastanemize başvurmuş olan değerli televizyoncu Erkan Yolaç'ın tedavisi multidisipliner yaklaşım ile sürdürülmüştür. Uzun süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan hastamız maalesef çoklu organ yetmezliği nedeniyle 16 Mayıs 2024 akşamı saat 21.00'de vefat etmiştir. Kendisine rahmet, kederli ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

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