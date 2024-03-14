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Erkan Aydın kimdir? CHP Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın kaç yaşında, nereli?

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Erkan Aydın kimdir? CHP Bursa Osmangazi Belediye Başkan Adayı Erkan Aydın kaç yaşında, nereli? CHP'nin Bursa Osmangazi adayı olan Erkan Aydın'ın hayatı merak konusu.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Bursa Osmangazi Belediye Başkan adayı ise Erkan Aydın. Erkan Aydın nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ERKAN AYDIN KİMDİR?

Erkan Aydın, 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Serçeler köyü nüfusuna kayıtlıdır ve Yusuf İzzettin ile Meral'in oğludur. Lise eğitimini 1992 yılında tamamlamış ve ardından 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından serbest eczacılık yapmaya başlamıştır. Erkan Aydın, çeşitli sivil toplum kuruluşları, dernekler, federasyonlar ve konfederasyonlarda aktif görevler üstlenmiştir. Orhaneli-Keles-Büyükorhan Harmancık ve Osmangazi'ye bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği'nin Genel Başkanlığını yapmıştır.

Aydın, 25 ve 26. Dönemlerde Bursa Milletvekili olarak seçilmiştir. Meclis araştırması komisyonları, Dilekçe Komisyonu ve Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi (AİBPA) Türk Grubu Üyesi olarak görev yapmıştır. Ayrıca, AİBPA Türk Grubu Üyesi olarak da görev almıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Erkan Aydın Osmangazi Bursa Gündem Politika Haberler

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