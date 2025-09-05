Eren erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli, siyaseti neden bıraktı?

Kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri olan Eren Erdem, son dönemlerde hem siyasi duruşu hem de açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Sosyal medyada ve haber gündeminde sıkça yer almasıyla birlikte, "Eren Erdem kimdir?" sorusu da birçok kişi tarafından araştırılıyor. Eren Erdem ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

EREN ERDEM KİMDİR?

Eren Erdem, küçük yaşlardan itibaren Kur'an üzerine eğitim aldı ve geleneksel din anlayışına eleştirel yaklaşan hanif Müslümanlık hareketinin öncülerinden biri oldu. Üniversite eğitimini politik koşullar nedeniyle yarıda bırakarak Kur'an merkezli İslam düşüncesi üzerine yoğunlaştı.

2000'li yıllarda bu düşünceyi esas alan çeşitli platformlarda aktif rol aldı. "Abdestli Kapitalizm", "Nurjuvazi", "Riya Tabirleri", "Devrim Ayetleri" gibi dikkat çeken kitaplara imza attı. Eserleriyle geniş kitlelere ulaştı ve çok satanlar listelerinde yer aldı.

Bir dönem "Ezber Bozanlar" adlı televizyon programını hazırlayıp sunan Erdem, aynı zamanda siyasi kariyerinde CHP'den İstanbul milletvekili olarak 2015'te iki dönem Meclis'e girdi. Hem yazar hem de siyasetçi kimliğiyle kamuoyunda öne çıkmaktadır.

EREN ERDEM KAÇ YAŞINDA?

14 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Eren Erdem, 2025 yılı itibarıyla 39 yaşındadır. Genç yaşlardan itibaren düşünsel ve entelektüel çalışmalara yönelen Erdem, hem yazarlık hem de siyaset alanında aktif bir kariyer sürdürmüştür. Özellikle Kur'an merkezli İslam düşüncesi üzerine yaptığı çalışmalar ve yayımladığı kitaplarla tanınan Erdem, 30'lu yaşlarının başında siyasete adım atarak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında milletvekilliği görevinde bulunmuştur.

EREN ERDEM NERELİ?

Eren Erdem, İstanbul doğumludur. 14 Ağustos 1986'da İstanbul'da dünyaya gelen Erdem'in ailesi de uzun yıllardır İstanbul'da yaşamaktadır. Siyasi ve entelektüel kariyerini de bu şehirde inşa eden Erdem, hem doğduğu şehirle hem de Türkiye genelindeki toplumsal meselelerle yakından ilgilenmektedir.

EREN ERDEM SİYASETİ NEDEN BIRAKTI?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, aktif siyaseti bıraktığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Erdem, "Hangi politik oluşumdan gelirse gelsin, şahsıma tevdi edilecek hiçbir politik makam yahut unvana talip olmadığımı ve üstlenmeyeceğimi peşinen bildiririm" ifadelerine yer verdi.