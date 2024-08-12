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Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında öldü? Eren Bülbül neden öldü?

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Eren Bülbül nasıl öldü ve kaç yaşında öldüğü merak edilirken Eren Bülbül ne zaman öldüğü araştırılıyor. Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümü ve neden öldüğü sık sık gündeme geliyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde şehit olan Eren Bülbül, şehadetinin 7. yılında mezarı başında anıldı. Peki, Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında öldü? Eren Bülbül neden öldü?

Eren Bülbül kimdir ve neden öldü? Eren Bülbül, ölümünden sonra birçok kişi tarafından anıldı ve adına paylaşımlar yapıldı. Eren Bülbül nasıl vefat ettiği ve ölüm yıl dönümü ne zaman olduğu merak ediliyor. Eren Bülbül kimdir? Eren Bülbül neden öldü? Detaylar haberimizdedir…

EREN BÜLBÜL NASIL ÖLDÜ?

Eren Bülbül, Trabzon'da Jandarma ile PKK militanları arasında kırsal bir bölgede çıkan çatışma sırasında, PKK militanlarının saldırısı sonucu hayatını kaybeden bir Türk çocuğudur.

Eren Bülbül kimdir, kaç yaşında öldü? Eren Bülbül neden öldü?

EREN BÜLBÜL KİMDİR?

Eren Bülbül, 1 Ocak 2002 yılında Maçka, Trabzon'da doğdu ve 11 Ağustos 2017 yılında Maçka, Trabzon'da vefat etti. 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında Türk emniyet güçleri ile PKK üyeleri arasında yaşanan çatışmada şehit olan kahraman Türk çocuk. Eren Bülbül, Maçkalı Ayşe ve Hasan Bülbül çiftinin çocuğu olarak 1 Ocak 2002 yılında dünyaya geldi. Babasını küçük yaşta kaybeden Bülbül, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi'ndeki tek katlı evde annesi ve 12 kardeşiyle yaşamını sürdürdü. İlkokulu Köprüyanı, ortaokulu Çatak İlköğretim Okulunda okuyan Bülbül, eğitimine Maçka Anadolu İmam Hatip Lisesinde devam etti. Çevresinde futbola tutkusuyla tanınan Bülbül, Trabzonspor sevdalısıydı. Eğitiminden arta kalan zamanlarda ailesinin geçimine katkıda bulunmak amacıyla bağ, bahçe ve yük taşıma gibi gündelik işlerde çalışan Bülbül, küçük yaşına rağmen elinden geldiğince ailesine destek oldu. Yaşamı boyunca karşılaştığı zorlukları göğüsleyen Bülbül, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de, bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında ağır yaralandı. Bülbül, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bülbül'ün cenazesi, 12 Ağustos 2017'de Maçka Merkez Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Köprüyanı Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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