İstanbul'un Tuzla ilçesi, 32 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine geçti. Uzun yıllar boyunca Tuzla Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Şadi Yazıcı, 15 yıl sonra koltuğunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Ali Eren Bingöl'e devretti. İşte, Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl hakkında bilgiler... Eren Ali Bingöl kimdir? Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl nereli, kaç yaşında? İşte merak edilenler...

EREN ALİ BİNGÖL KİMDİR?

Eren Ali Bingöl, 1993 yılında İstanbul'da doğdu ve 2000 yılından bu yana Tuzla'da yaşamını sürdürüyor. Lise eğitimini Ortadoğu Koleji'nde tamamladıktan sonra Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Eğitimi sırasında Erasmus Plus programı kapsamında İtalya'da mülteci politikaları üzerine çalışmalar yürüttü. Genç yaşta tiyatro ve kamp kulüplerine katılarak sosyal becerilerini ve liderlik yeteneklerini geliştirdi. Ayrıca çeşitli sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katıldı.

18 yaşında Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılan Eren Ali Bingöl, gençlik kollarında hukuk ve seçim işlerinden sorumlu ilçe başkan yardımcılığı, ilçe eğitim sekreterliği ve ilçe hukuk komisyonu başkanlığı gibi görevlerde aktif rol aldı. Ayrıca, ilçe seçim kurulu üyeliği gibi önemli görevlerde bulundu. Bu süreçte parti içindeki faaliyetleriyle siyasi deneyimini artırdı ve gençlik kollarında liderlik pozisyonlarında yer aldı.

2019 yılında, İstanbul'un en genç ilçe başkanlarından biri olarak Tuzla İlçe Başkanlığına seçilen Eren Ali Bingöl, bu görev süresince Tuzla'nın koku sorunu ve Konaşlı bölgesinin imar planı gibi önemli konular üzerine yoğun bir şekilde çalıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içinde çalışarak bu sorunlara etkili çözümler üretti ve Tuzla'nın sosyal ve ekonomik gelişimine önemli katkılarda bulundu. Bu süreçte, ilçenin daha yaşanabilir bir hale gelmesi için çaba harcadı ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik çalışmalar yaptı. Eren Ali Bingöl, 2021 yılında Sosyal Hizmet Uzmanı Ayşegül Bingöl ile evlendi.