Erdal Beşikçioğlu'nun 12 yıl önceki ifadesi ortaya çıktı: Yasaklı madde kullandım, pişmanım

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Beşikçioğlu hakkında ayrıca alınan numuneler sonucunda uyuşturucu testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Öte yandan Erdal Beşikçioğlu'nun adının, 2014 yılında Ankara'da yürütülen bir "uyuşturucu" soruşturmasında geçtiği öğrenildi.

12 YIL ÖNCE "UYUŞTURUCU" SORUŞTURMASINDA İFADE VERDİ

Beşikçioğlu'nun 12 yıl önce Ankara'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı.

Beşkçioğlu, ifadesinde es*r maddesi kullandığını itiraf etti. Kendisinin hiçbir zaman para vererek uyuşturucu madde almadığını savunan Beşikçioğlu, bulunduğu ortamlarda arkadaşlarının ikramı üzerine es*r maddesini kullandığını söyledi.

İfadesinde devlet tiyatrolarının kadrolu oyuncu-sanatçısı olarak çalıştığını belirten Beşikçioğlu, ayrıca sinema filmleri ve dizilerde oynayarak geçimini sağladığını beyan etti. İfadesinde babasının emekli, annesinin ise ev hanımı olduğunu ifade eden Beşikçioğlu, evli iki çocuğu olduğunu söyledi. Herhangi bir suçtan sabıkası olmadığını kaydeden Erdal Beşikçioğlu, kimseyle arasında alacak-verecek meselesi veya husumette bulunmadığını anlattı.

"ES*R KULLANDIM"

Uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Beşikçioğlu, buradaki ifadesinde, "Ben uyuşturucu maddelerinden es*r maddesini yaklaşık 2-3 yıldır aralıklarla kullanırım. Ben ilk olarak es*r maddesini şu an isimlerini hatırlamadığım bir arkadaş ortamında ikram edilmesi sonucu kullandım. İlk olarak kullandığım esrar maddesini isimlerini hatırlamadığım bir arkadaş ortamında kullandığım için kullandığım bu es*r maddesini kimin getirdiğini ve kime ait olduğunu bilmiyorum. Dediğim gibi ikram edildiği için bir iki nefes aldım. Ben daha sonra kullandığım es*r maddelerini hep arkadaş ortamlarında ikram edilmesi sonucu kullandım. Ben hiçbir zaman para vererek uyuşturucu madde satın almadım" dedi.

"MADDE BAĞIMLISI DEĞİLİM"

En son söz konusu ifadeden yaklaşık bir iki ay önce uyuşturucu madde kullandığını itiraf eden Beşikçioğlu, "Ben en son olarak yaklaşık bir iki ay önce isimlerini şu an hatırlamadığım bir arkadaş ortamında ikram edildiği için kullandım. Söylediğim gibi ben hep arkadaş ortamlarında ikram edildiği için es*r kullandım. Ben es*r maddesinin bağımlısı değilim dediğim gibi uzun aralıklarla denk geldiği zamanlarda esrar içtim" diye konuştu.

"POLİS TARAFINDAN ARANARAK EMNİYETE ÇAĞRILDIM"

Kendisinden nasıl yakalandığının anlatılması istenen Erdal Beşikçioğlu, İstanbul'da "Fakat Müzeyyen bu Derin Bir tutku" adlı sinema filminin setinde bulunduğu sırada cep telefonundan polis tarafından aranarak kendisini emniyete çağırdığını söyledi.

Beşikçioğlu, devamında, "Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubeye gelerek ifade vermem gerektiğini söyledi bende bunun üzerine 10 Haziran 2014 günü akşam saatlerinde uçak ile Ankara iline gelerek buraya Narkotik Şubeye geldim. Buraya geldiğimde bana konu ile ilgili olarak bilgi verildi bilgi sahibi oldum" dedi.

"ES*R KULLANDIĞIM İÇİN PİŞMANIM, BİR DAHA KULLANMAYACAĞIM"

Son olarak söyleyecek bir şeyi olup olmadığı sorulan Beşikçioğlu, ifadesini şu sözlerle tamamladı:

"Size yukarda söylediğim gibi ben isimlerini şu an hatırlamadığım ortamlarda ikram edilmesi sonucu es*r maddesi kullandım. Ben kesinlikle hayatımda hiçbir zaman uyuşturucu madde satın almadım. Değim gibi ikram edildiği için ve ben de kıramadığım için ara sıra es*r kullandım. Ama ben kesinlikle es*r veya herhangi bir uyuşturucu maddenin bağımlısı değilim.

Bildiğiniz gibi ben sinema ve dizi oyuncusuyum, toplumda tanınan bir insanım bu yüzden de dışarda gezdiğim zamanlar yanıma Salih Tolga Tosun'u alırım, çünkü yanıma yaklaşan ve benim ile konuşmak isteyen veya resim çektirmek isteyen insanların bana karşı bazı zamanlarda uygunsuz davranışları ve hakaretleri olmuştur. Bu yüzden ekseriyetle Salih Tolga Tosun benim yanımda bulunur. Amacım şahsımın korunmasını ve benim yetiştiremediğim bazı özel işlerimi Salih Tolga Tosun vasıtası ile yapmamdır.

Ben istemeyerek de olsa es*r kullandığım için pişmanım bir daha kullanmayacağım. Dediğim gibi ben es*r maddesinin bağımlısı olmadığım için kendi isteğim ile bırakacağım bunun için de tedavi olmak istemiyorum. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibarettir."

İDDİALAR VE SUÇLAMALAR

Etimesgut Belediyesi'nde ihale usulsüzlükleri, sahte evrak düzenleme, otopark kiralamaları ile imar ve ruhsat işlemlerinde haksız menfaat temin edildiği iddiaları üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Sayıştay raporları, CİMER başvuruları, MÜŞTEKİ beyanları, MASAK ve HTS analizleri ile ses ve video kayıtları doğrultusunda düzenlenen operasyonda 42'si belediye personeli, 13'ü firma yetkilisi olmak üzere toplam 55 şüpheli gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da bulunduğu 40 kişi tutuklanırken, 4 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: Haberler.com