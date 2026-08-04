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Ergani'de Arazi Kavgası Nizamiye Önünde

Ergani'de Arazi Kavgası Nizamiye Önünde
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Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde nizamiye kapısında arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine giren tarafları jandarma ekipleri güçlükle ayırdı.

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde nizamiye kapısında arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirine giren tarafları jandarma ekipleri güçlükle ayırdı.

Edinilen bilgilere göre, Coşkun köyünde sabah saatlerinde iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Köyde başlayan gerginlik, tarafların ilçe merkezine gelmesiyle taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Makam Dağı Mahallesi'nde bulunan Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı Nizamiye Kapısı önüne kadar taşınan kavgaya, nizamiyede görevli jandarma personeli anında müdahale etti. Olayın yatıştırılmasının ardından kavgada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik güçleri hem olay yerinde hem de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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